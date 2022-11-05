المرور: 4 خطوات لتجديد رخصة المركبة حال وجود مخالفات

تواصل – فريق التحرير:

حددت الإدارة العامة للمرور، خطوات وآلية تجديد رخصة المركبة، حال وجود مخالفات مرورية.

جاء ذلك في رد من المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مغرد قال فيه “هل أقدر أجدد الرخصة وعلى مخالفات وشكرًا؟

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وأجاب المرور السعودي بقوله إنه يمكن تجديد الرخصة من خلال الخطوات التالية:

– سداد الرسوم

– سداد المخالفات

– إجراء الفحص الطبي

– ويمكنك تجديدها عن طريق الحساب الخاص بك في بوابة أبشر.

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