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المرور: 4 خطوات لتجديد رخصة المركبة حال وجود مخالفات
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المرور: 4 خطوات لتجديد رخصة المركبة حال وجود مخالفات

المرور: 4 خطوات لتجديد رخصة المركبة حال وجود مخالفات

المرور: 4 خطوات لتجديد رخصة المركبة حال وجود مخالفات
٠٥:٥٤:١٠ م، السبت، ١١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حددت الإدارة العامة للمرور، خطوات وآلية تجديد رخصة المركبة، حال وجود مخالفات مرورية.

جاء ذلك في رد من المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مغرد قال فيه “هل أقدر أجدد الرخصة وعلى مخالفات وشكرًا؟

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وأجاب المرور السعودي بقوله إنه يمكن تجديد الرخصة من خلال الخطوات التالية:

– سداد الرسوم

– سداد المخالفات

– إجراء الفحص الطبي

– ويمكنك تجديدها عن طريق الحساب الخاص بك في بوابة أبشر.

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الكلمات الدلالية:
الإدارة العامة للمرور المرور تجديد رخصة المركبة مخالفات المرور

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