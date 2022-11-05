«جونز هوبكنز أرامكو» تعلن عن وظائف في عدة تخصصات.. رابط التقديم

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ممارس علم الأوبئة.

مستشار مشارك في تعزيز الصحة.

طبيب العيون.

معالج إشعاعي أول.

أخصائي علاج وظيفي.

كبير فنيي تخطيط القلب.

طبيب ممرض أول – رعاية الطوارئ.

كبير مستشاري تعزيز الصحة.

جراح عام ، جراحة العظام.

جراح عام ، جراحة المسالك البولية.

مدقق حسابات.

مستشار الصحة العقلية المتقدم.

فني صيدلة.

أخصائي تحليلات جودة الرعاية الصحية.

مساعد تقني مختبر سريري-كيم.

فني مختبر سريري مشارك.

صيدلي أول.

مستشار مساعد للصحة العقلية.

كبير مستشاري الصحة العقلية.

طبيب عام ، EMS.

طبيب عام ، الأشعة.

استشارة فيزيائي طبي – علاج إشعاعي.

أخصائي التخدير.

أخصائي التمثيل الغذائي / الوراثة للأطفال.

وظائف أخرى متعددة …

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).