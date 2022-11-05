«جونز هوبكنز أرامكو» تعلن عن وظائف في عدة تخصصات.. رابط التقديم
تواصل- فريق التحرير:
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
ممارس علم الأوبئة.
مستشار مشارك في تعزيز الصحة.
طبيب العيون.
معالج إشعاعي أول.
أخصائي علاج وظيفي.
كبير فنيي تخطيط القلب.
طبيب ممرض أول – رعاية الطوارئ.
كبير مستشاري تعزيز الصحة.
جراح عام ، جراحة العظام.
جراح عام ، جراحة المسالك البولية.
مدقق حسابات.
مستشار الصحة العقلية المتقدم.
فني صيدلة.
أخصائي تحليلات جودة الرعاية الصحية.
مساعد تقني مختبر سريري-كيم.
فني مختبر سريري مشارك.
صيدلي أول.
مستشار مساعد للصحة العقلية.
كبير مستشاري الصحة العقلية.
طبيب عام ، EMS.
طبيب عام ، الأشعة.
استشارة فيزيائي طبي – علاج إشعاعي.
أخصائي التخدير.
أخصائي التمثيل الغذائي / الوراثة للأطفال.
وظائف أخرى متعددة …
طريقة التقديم:
أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 نوفمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).