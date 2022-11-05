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«جونز هوبكنز أرامكو» تعلن عن وظائف في عدة تخصصات.. رابط التقديم
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«جونز هوبكنز أرامكو» تعلن عن وظائف في عدة تخصصات.. رابط التقديم

«جونز هوبكنز أرامكو» تعلن عن وظائف في عدة تخصصات.. رابط التقديم

«جونز هوبكنز أرامكو» تعلن عن وظائف في عدة تخصصات.. رابط التقديم
٠٥:٤٠:٥٣ م، السبت، ١١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ممارس علم الأوبئة.

مستشار مشارك في تعزيز الصحة.

طبيب العيون.

معالج إشعاعي أول.

أخصائي علاج وظيفي.

كبير فنيي تخطيط القلب.

طبيب ممرض أول – رعاية الطوارئ.

كبير مستشاري تعزيز الصحة.

جراح عام ، جراحة العظام.

جراح عام ، جراحة المسالك البولية.

مدقق حسابات.

مستشار الصحة العقلية المتقدم.

فني صيدلة.

أخصائي تحليلات جودة الرعاية الصحية.

مساعد تقني مختبر سريري-كيم.

فني مختبر سريري مشارك.

صيدلي أول.

مستشار مساعد للصحة العقلية.

كبير مستشاري الصحة العقلية.

طبيب عام ، EMS.

طبيب عام ، الأشعة.

استشارة فيزيائي طبي – علاج إشعاعي.

أخصائي التخدير.

أخصائي التمثيل الغذائي / الوراثة للأطفال.

وظائف أخرى متعددة …

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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