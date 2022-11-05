الأرصاد: هذه المحافظة سجلت أقل درجة حرارة صباح اليوم بـ 11 درجة

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سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، أدنى درجة حرارة على مدن المملكة، ملامسة بذلك 11 درجة كأقل درجة، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتأثر مناطق الرياض والقصيم بالعوالق الترابية والأتربة المثارة قد يمتد تأثيرها إلى منطقة حائل, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير.

وكذلك على الأجزاء الشمالية والمنطقة الشرقية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

سحب رعدية على جازان

كما المركز الوطني للأرصاد تقريراً، تضمن توقعاً عن تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية على محافظات الحرث ، والدائر بني مالك ، والريث ، والعارضة ، العيدابي، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السادسة مساءً.

أمطار على عسير

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد ، تنبيهاً عن تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطٌ في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٦ مساءً.

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