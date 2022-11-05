السبت، ١١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
المرور: 4 خطوات لتجديد رخصة المركبة حال وجود مخالفات
الذكاء الاصطناعي يتوحش.. Deepfake وتقنيات تحاكي البشر
«جونز هوبكنز أرامكو» تعلن عن وظائف في عدة تخصصات.. رابط التقديم
أخيرا.. إيران تعترف بإرسال مسيرات إلى روسيا
الأرصاد: هذه المحافظة سجلت أقل درجة حرارة صباح اليوم بـ 11 درجة
ميقاتي: المملكة لم تترك لبنان واتفاق الطائف ركيزة أساسية لإنهاء الحرب الأهلية

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

ميقاتي: المملكة لم تترك لبنان واتفاق الطائف ركيزة أساسية لإنهاء الحرب الأهلية

ميقاتي: المملكة لم تترك لبنان واتفاق الطائف ركيزة أساسية لإنهاء الحرب الأهلية

ميقاتي: المملكة لم تترك لبنان واتفاق الطائف ركيزة أساسية لإنهاء الحرب الأهلية
٠٥:٠٩:٤٢ م، السبت، ١١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن المملكة لم تترك لبنان وهي إلى جانبه، مشددًا على أن “اتفاق الطائف يكتسب أهمية قصوى باعتباره ركيزة أساسيّة لإنهاء الحرب الأهلية في لبنان قبل نحو 30 عاما”.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لدى حضوره “المؤتمر الوطني في الذكرى الـ33 لاتفاق الطائف” في “الأونيسكو”.

اقرأ أيضًا:

السفير بخاري في ذكرى اتفاق الطائف: رسالتنا تعكس حرص قيادة المملكة للحفاظ على أمن واستقرار لبنان

وقال”ميقاتي” : “هذا اليوم رمزيته مهمة جدا، والمؤتمر المنعقد يؤكد مجددا أن المملكة لم تترك لبنان، والحضور الكبير هنا يشير إلى تثبيت مضامين اتفاق الطائف الذي لا يزال الاتفاق الأصلح للبنان”.

وتابع : “نحرص في الحكومة على القيام بواجباتنا، ولأن الدستور والقوانين تنصّ على القيام بتصريف الأعمال سنقوم بها بكل أمانة ومسؤولية وحس وطني، ولا أعتقد أن أي وزير سيتقاعس عن هذا الدور الوطني”.

الكلمات الدلالية:
اتفاق الطائف السعودية لبنان نجيب ميقاتي

مواد ذات صلة

المزيد
مجلس الوزراء: 6 شروط لتمكين واضعي اليد على أرض من استغلالها

مجلس الوزراء: 6 شروط لتمكين واضعي اليد على أرض من استغلالها

٠٢:٥٦ م، الأثنين، ١١ يناير ٢٠١٦
قرار سار من «الشورى» للعسكريين.. استثناء من إجراءات إيقاف الخدمات والمنع من السفر

قرار سار من «الشورى» للعسكريين.. استثناء من إجراءات إيقاف الخدمات والمنع من السفر

١١:٥٦ ص، الأثنين، ١٣ أبريل ٢٠٢٠
مصادر تكشف جوانب من حياة شهيد حادثة «قصر السلام» بجدة

مصادر تكشف جوانب من حياة شهيد حادثة «قصر السلام» بجدة

٠٨:٤٨ ص، الأحد، ٠٨ أكتوبر ٢٠١٧
قبل 55 عامًا.. فيديو نادر للملوك فيصل وفهد وعبدالله خلال تأديتهم مناسك الحج

قبل 55 عامًا.. فيديو نادر للملوك فيصل وفهد وعبدالله خلال تأديتهم مناسك الحج

٠٨:٠٦ ص، الأربعاء، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *