ميقاتي: المملكة لم تترك لبنان واتفاق الطائف ركيزة أساسية لإنهاء الحرب الأهلية

تواصل- فريق التحرير:

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن المملكة لم تترك لبنان وهي إلى جانبه، مشددًا على أن “اتفاق الطائف يكتسب أهمية قصوى باعتباره ركيزة أساسيّة لإنهاء الحرب الأهلية في لبنان قبل نحو 30 عاما”.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لدى حضوره “المؤتمر الوطني في الذكرى الـ33 لاتفاق الطائف” في “الأونيسكو”.

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وقال”ميقاتي” : “هذا اليوم رمزيته مهمة جدا، والمؤتمر المنعقد يؤكد مجددا أن المملكة لم تترك لبنان، والحضور الكبير هنا يشير إلى تثبيت مضامين اتفاق الطائف الذي لا يزال الاتفاق الأصلح للبنان”.

وتابع : “نحرص في الحكومة على القيام بواجباتنا، ولأن الدستور والقوانين تنصّ على القيام بتصريف الأعمال سنقوم بها بكل أمانة ومسؤولية وحس وطني، ولا أعتقد أن أي وزير سيتقاعس عن هذا الدور الوطني”.