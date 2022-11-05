أخيرا.. إيران تعترف بإرسال مسيرات إلى روسيا

تواصل – فريق التحرير:

أقرت إيران، اليوم، بإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا، مشددة على عدم علمها باستخدام طائراتها في قصف العاصمة الأوكرانية كييف.

قبل حرب أوكرانيا

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان: “قدمنا عددا محدودا من الطائرات المسيرة لروسيا قبل شهور من حرب أوكرانيا”.

وزعم أن إيران ليست على علم باستخدام طائراتها المسيرة في أوكرانيا، قائلا: “إيران لا تزال ملتزمة بوقف الصراع”، حسب تقارير إعلامية.

وأضاف: “إذا كان لدى أوكرانيا أي وثائق بحوزتها تفيد بأن روسيا استخدمت طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا، فعليهم تزويدنا بها.. إذا ثبت لنا أن روسيا استخدمت طائرات مسيرة إيرانية في الحرب ضد أوكرانيا، فلن نكون غير مبالين بهذه القضية”.

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هجوم بالمسيرات الإيرانية

وأعلنت السلطات الموالية لروسيا في شبه جزيرة القرم، في 29 من أكتوبر الماضي، ، تضرر سفينة روسية، جراء هجوم بالمسيرات، لافتة إلى إسقاط جميع المسيرات التي هاجمت ميناء سيفاستوبول على مدى ساعات.

الدفاع الجوي يسقط مسيرات مفخخة

وكتب حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، حينئذ، على “تليجرام”: “منذ الساعة 04:40 صباحاً وعلى مدى ساعات عدّة، صدّت مختلف أنظمة الدفاع الجوي بالمدينة هجمات عبر مسيّرات مفخخة”.