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حريق يلتهم حانة روسية ومقتل 15 شخصا من روادها

حريق يلتهم حانة روسية ومقتل 15 شخصا من روادها

حريق يلتهم حانة روسية ومقتل 15 شخصا من روادها
٠٤:٥٨:١٥ م، السبت، ١١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أخمد عناصر الإطفاء الروسي، اليوم، حريقا اندلع في حانة “بوليجون” بمدينة كوستروما، الواقعة على بعد نحو 300 كلم شمال شرق موسكو.

مقتل 15 شخصا

وتمكنت الشرطة الروسية من توقيف رجل، يشتبه أنه تسبب بحريق هائل في الحانة، أودى بـ15 شخصا على الأقل، حسب تقارير إعلامية.

وأفادت الشرطة في بيان، بأنه جرى ” تحديد وتوقيف الشخص الذي يشتبه بوقوفه وراء الأعمال غير القانونية في منشأة ترفيه في كوستروما”، والتي نجم عنها حريق ووفيات، وتم تسليمه للسلطات لإجراء تحقيقات، وفق وكالة الأنباء الروسية.

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إجراء تحقيق موسع

وأجرت السلطات الروسة، تحقيق موسعا، بشأن الواقعة، فيما بثّ التليفزيون الرسمي، صورا للمكان الذي اندلعت فيه النيران، بعد أن تم إجلاء نحو 250 شخصا كانوا متواجدين في محيط الحانة.

وتحقق السلطات في ملابسات الحريق باعتباره قضية جنائية “أوقع وفيات بسبب الإهمال”، ولفتت السلطات الى أن الحريق بدأ قرابة الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي، وأخمد قرابة السابعة والنصف صباحا.

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الشرطة الروسية حريق في حانة روسيا مقتل 15 شخصا موسكو

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