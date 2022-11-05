1.3 مليون مستخدم يُعلّقون حساباتهم على تويتر منذ استحواذ ماسك

تواصل – فريق التحرير:

يبدو أن سياسة ماسك لا ترضي الكثيرين من المستخدمين لتويتر، فقام مئات الآلاف من هؤلاء بتعطيل حساباتهم على المنصة.

وكشفت بيانات منصة Bot Sentinel التي تتعقب عدد الحسابات على منصة التواصل الاجتماعي تويتر عبر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أن المنصة فقدت أكثر من 1.3 مليون حساب منذ استحواذ إيلون ماسك على الشركة.

وأشار بعض الخبراء إلى أن السبب في تعليق هذه الحسابات وتعطيلها من قبل مستخدميها يرجع إلى انزعاج الناس من شراء ماسك لـتويتر، وأن تلك الخطوة هي بمثابة احتجاج من جانبهم.

وتشير البيانات الدقيقة أن 900 ألف مستخدم اتجه لتعطيل حسابه على المنصة منذ استحواذ ماسك على الشركة، بينما تم تعليق 497 ألف حساب، على مدار الفترة من 27 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر.

وكان ماسك قد استكمل استحواذه على Twitter الأسبوع الماضي مقابل 44 مليار دولار، ليبدأ سلسلة من الإجراءات والقرارات المثيرة للجدل أبرزها تسريح 50% من الموظفين.

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