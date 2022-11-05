السبت، ١١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
خام برنت يحقق أعلى سعر تسوية منذ أغسطس.. ويسجل مكاسب أسبوعية بنحو 5.1%
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خام برنت يحقق أعلى سعر تسوية منذ أغسطس.. ويسجل مكاسب أسبوعية بنحو 5.1%

خام برنت يحقق أعلى سعر تسوية منذ أغسطس.. ويسجل مكاسب أسبوعية بنحو 5.1%

خام برنت يحقق أعلى سعر تسوية منذ أغسطس.. ويسجل مكاسب أسبوعية بنحو 5.1%
٠٣:٣٣:٥٧ ص، السبت، ١١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق الخام الأمريكي، أمس، عند أعلى مستوياته حيث سجل 92.5 دولار، وسط توقعات بأن تخفف الصين القيود المرتبطة بجائحة كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو 5% أو بحوالي 4.44 دولار إلى 92.61 دولار للبرميل، مسجلاً مكاسب أسبوعية بنحو 5.4%.

فيما ارتفع خام برنت بنسبة 4.1% إلى 98.57 دولار للبرميل وهو أعلى سعر تسوية منذ الثلاثين من أغسطس مسجلاً مكاسب أسبوعية بنسبة 5.1%.

الصين تستعد لإدخال تعديلات كبيرة على سياسة مكافحة كورونا

وكشفت تقارير أن الصين تستعد لإدخال تعديلات كبيرة على سياستها المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا في غضون 5 أشهر أو 6 أشهر.

وكشفت بيانات Baker Hughes إضافة 3 منصات للتنقيب عن النفط في أمريكا هذا الأسبوع، مقارنة بتوقعات إضافة 4 منصات.

وقفزت أسعار النفط أمس الجمعة بنسبة تقترب من 2%، مدفوعة بانخفاض طفيف في مؤشر الدولار، وتصريحات غير مؤكدة بشأن “صفر كوفيد” في الصين، وبيانات رسمية تعلن انخفاض المخزون الأمريكي من النفط الخام.

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الكلمات الدلالية:
الخام الأمريكي النفط برنت خام برنت سعر النفط

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