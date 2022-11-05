«مؤتمر المناخ».. الفعاليات والموعد والمكان وأهم الأهداف

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ينطلق يوم الأحد 6 نوفمبر وحتى 18 من الشهر ذاته، مؤتمر المناخ «cop27» والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية في مدينة شرم الشيخ.

ووسط الأحداث المناخية القاسية التي يشهدها العالم، وأزمة الطاقة التي أثارتها الحرب في أوكرانيا، والبيانات العلمية التي تؤكد أن العالم لا يفعل ما يكفي للتصدي لانبعاثات الكربون وحماية مستقبل الكوكب، ينطلق المؤتمر مطلع الأسبوع القادم بمشاركة دولية نشطة ومشروعات استثمارية تقدر بـ 280 مليار جنيه.

مشاركة نشطاء ومسؤولين دوليين في المؤتمر

وحسب وسائل إعلام مصرية، فمن المقرر أن يشارك قادة الدول والعديد من النشطاء والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم في مؤتمر المناخ، لتقديم حلول تنقذ البيئة من براثن التغيرات المناخية التي تسلبها خيراتها، وتضر بصحة الكائنات الحية.

قمة تنعقد بشكل سنوي ويحضرها 197 دولة

ويعد مؤتمر المناخ هو قمة تنعقد بشكل سنوي ويحضرها 197 دولة لمناقشة العوامل التي أدت إلى تغير المناخ، وكيفية مواجهة هذه المشكلة وطرق علاجها.

* أهم القضايا التي يناقشها مؤتمر المناخ:

ومنذ أن دعت مصر إلى اتخاذ إجراءات كاملة وشاملة وواسعة النطاق وفي الوقت المناسب على أرض الواقع، فسيشهد المؤتمر أيضاً مفاوضات بشأن بعض النقاط العالقة فيما بعد مؤتمر غلاسكو، إلى جانب مراجعة كيفية تنفيذ كتاب قواعد باريس، حيث تشمل هذه القضايا:

1 – تمويل «الخسائر والأضرار» حتى تتمكن البلدان الواقعة في الخطوط الأمامية للأزمة من التعامل مع عواقب تغير المناخ التي تتجاوز قدرتها على التكيف.

2 – مساعدة الدول للوفاء بالوعود لتقديم 100 مليار دولار كل عام لتمويل التكيف في الدول منخفضة الدخل من قبل الدول المتقدمة.

3 – مناقشات فنية، على سبيل المثال، لتحديد الطريقة التي يجب أن تقيس بها الدول عملياً انبعاثاتها بحيث يكون هناك مجال متكافئ للجميع.

4 – إجراء أول تقييم عالمي خلال مؤتمر COP 28، والذي سيقيم في عام 2023 التقدم العالمي الجماعي بشأن التخفيف والتكيف وسبل تنفيذ اتفاق باريس.

* الأهداف الرئيسة للمؤتمر:

وحسب موقع «الأمم المتحدة»، فإن مؤتمر المناخ «cop27»، إلى تحقيق الأهداف التالية:

1- التخفيف، بمناقشة كيف تعمل البلدان على خفض انبعاثاتها باستخدام تقنيات جديدة ومصادر طاقة متجددة، أو جعل المعدات القديمة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، أو تغيير ممارسات الإدارة أو سلوك المستهلك.

2- التكيف، بأن تقوم الدول بالتكيف مع تغير المناخ ومساعدة الآخرين على ذلك بذل كل ما في وسعنا لخفض الانبعاثات وإبطاء وتيرة الاحتباس الحراري.

3- تمويل المناخ، هناك العديد من المناقشات المتعلقة بالتمويل مدرجة بالفعل على جدول الأعمال، فيما توجه البلدان النامية نداء قويا للدول المتقدمة لتأمين الدعم المالي المناسب والكافي.

4- تقليل استخدام الفحم للحد من زيادة الانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي، والتخلص من الفحم بصورة تدريجية.

5 – حماية المجتمعات الضعيفة، وتقديم دعم مالي للدول النامية؛ لمساعدتها في التكيف مع الآثار الجانبية لتغير المناخ.

6 – العمل على تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب لتقل عن 1.5 درجة مئوية، وذلك عن طريق تخفيض معدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة.

أجندة وفعاليات مؤتمر المناخ

ووفقًا لصحيفة «المصري اليوم»، فإن أجندة فعاليات مؤتمر المناخ 2022، ستكون على هذا النحو:

1 – تخصيص يوم للحديث عن التمويل والذي يعد حجر الزاوية لتنفيذ الإجراءات المناخية وتوسيع نطاق الطموح، وسيتناول يوم التمويل العديد من جوانب النظام البيئي لتمويل المناخ.

2 – يوم العلم في مؤتمر المناخ «cop27»، ويشمل حلقات نقاش وفعاليات لتقديم نتائج التقارير وتوصياتها وزيادة تعزيز مشاركة مجتمع المناخ والممارسين وأصحاب المصلحة المختلفين لمناقشة الروابط والنتائج المتعلقة بتغير المناخ والمشاركة فيها.

3 – يوم الشباب، حيث يوفر فرصة لعرض قصص نجاح الشباب والتحديات، وسيسمح بالتفاعل مع صناع السياسات والممارسين، بالإضافة إلى الحوار مع الأبطال رفيعي المستوى وأصحاب المصلحة من غير الأطراف.

4 – يوم إزالة الكربون، حيث يوفر فرصة لمناقشة أساليب إزالة الكربون، ولعرض التقنيات بهدف تشجيع وتسهيل الانتقال الذي تشتد الحاجة إليه والتحول النموذجي نحو اقتصاد منخفض الكربون.

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