السبت، ١١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
“رينو” تخصص 10 مليارات دولار لتقييم أعمال السيارات الكهربائية
شاهد.. المحتجين في محافظة أردبيل يطاردون قوات الأمن الإيرانية
استمرت 411 يومًا.. تعافي بريطاني من كورونا بعد تسجيله أطول مدة إصابة بالعالم
تدشين انطلاق وحدة الدراجات النارية بالإدارة العامة لدوريات الأمن بمدينة الرياض
ماسك: سنمنع خطاب الكراهية من خلال العلامة الزرقاء المدفوعة (فيديو)
كيف تتم معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“رينو” تخصص 10 مليارات دولار لتقييم أعمال السيارات الكهربائية

“رينو” تخصص 10 مليارات دولار لتقييم أعمال السيارات الكهربائية

“رينو” تخصص 10 مليارات دولار لتقييم أعمال السيارات الكهربائية
٠٣:١٥:٥٥ ص، السبت، ١١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تعتزم شركة “رينو” المنافسة الجادة في سوق السيارات الكهربائية، وأعلنت الشركة مؤخرًا استهدافها وصول تقييم أعمال السيارات الكهربائية التابعة لها إلى نحو 10 مليارات يورو (حوالي 10 مليارات دولار)، بحسب تقرير.

وتقوم شركة تصنيع السيارات الفرنسية بإعداد أعمال المركبات الكهربائية والبرمجيات للطرح العام الأولي في وقت ما من العام المقبل، وفقًا لوكالة “بلومبرج” نقلاً عن شخص على صلة بالأمر.

وتعتزم “رينو” إبلاغ المستثمرين بخطط طرح أعمال السيارات الكهربائية للاكتتاب العام في بورصة “يورونكست باريس” خلال يوم أسواق المال في الثامن من شهر نوفمبر الجاري.

إلا أن “بلومبرج” أكدت على أن خطط “رينو” ليست نهائية ولاتزال عرضة للتغيير وترتبط بتحسن ظروف السوق.

وكانت رينو قد كشفت – مؤخرًا –  عن أحدث إصداراتها للسيارات رباعية الدفع، السيارة “4Ever Trophy”، بتصميم فريد ومواصفات قياسية لمعايير الأمان والرفاهية.

وقالت “رينو” إن سيارتها الجديدة “4Ever Trophy” بنيت المركبة على منصات CMF-BEV المعدلة، وحصلت على هيكل بطول 4 أمتار و16 سنتيمترا، ومسافة بين محوري العجلات تبلغ 257 سم، حسب “روسيا اليوم”.

اقرأ أيضًا:

بتصميم فريد.. «رينو» تكشف عن أحدث إصداراتها سيارة «4Ever Trophy»

قرار مفاجيء من «ماكدونالدز» و«رينو».. ماذا حدث؟

الكلمات الدلالية:
البورصة السيارات الفرنسية السيارات الكهربائية المستثمرين باريس رينو

مواد ذات صلة

المزيد
الأمن العام: 30 شوال آخر موعد لتصحيح أوضاع اليمنيين

الأمن العام: 30 شوال آخر موعد لتصحيح أوضاع اليمنيين

٠٧:٢٤ م، الأربعاء، ١٢ أغسطس ٢٠١٥
العربية: مقتل القائد الميداني لميليشيات الحوثي «أبو علي الحاكم»

العربية: مقتل القائد الميداني لميليشيات الحوثي «أبو علي الحاكم»

٠٢:١١ م، الجمعة، ١٥ مايو ٢٠١٥
الموظفون قفزوا من الطوابق العليا.. 7 قتلى بحريق معهد أبحاث عسكرية في روسيا (شاهد)

الموظفون قفزوا من الطوابق العليا.. 7 قتلى بحريق معهد أبحاث عسكرية في روسيا (شاهد)

٠٢:١٤ ص، الجمعة، ٢٢ أبريل ٢٠٢٢
المخابرات البريطانية: القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بأوكرانيا

المخابرات البريطانية: القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بأوكرانيا

٠٩:٠٩ ص، الأحد، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *