“رينو” تخصص 10 مليارات دولار لتقييم أعمال السيارات الكهربائية

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تعتزم شركة “رينو” المنافسة الجادة في سوق السيارات الكهربائية، وأعلنت الشركة مؤخرًا استهدافها وصول تقييم أعمال السيارات الكهربائية التابعة لها إلى نحو 10 مليارات يورو (حوالي 10 مليارات دولار)، بحسب تقرير.

وتقوم شركة تصنيع السيارات الفرنسية بإعداد أعمال المركبات الكهربائية والبرمجيات للطرح العام الأولي في وقت ما من العام المقبل، وفقًا لوكالة “بلومبرج” نقلاً عن شخص على صلة بالأمر.

وتعتزم “رينو” إبلاغ المستثمرين بخطط طرح أعمال السيارات الكهربائية للاكتتاب العام في بورصة “يورونكست باريس” خلال يوم أسواق المال في الثامن من شهر نوفمبر الجاري.

إلا أن “بلومبرج” أكدت على أن خطط “رينو” ليست نهائية ولاتزال عرضة للتغيير وترتبط بتحسن ظروف السوق.

وكانت رينو قد كشفت – مؤخرًا – عن أحدث إصداراتها للسيارات رباعية الدفع، السيارة “4Ever Trophy”، بتصميم فريد ومواصفات قياسية لمعايير الأمان والرفاهية.

وقالت “رينو” إن سيارتها الجديدة “4Ever Trophy” بنيت المركبة على منصات CMF-BEV المعدلة، وحصلت على هيكل بطول 4 أمتار و16 سنتيمترا، ومسافة بين محوري العجلات تبلغ 257 سم، حسب “روسيا اليوم”.

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