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شاهد.. المحتجين في محافظة أردبيل يطاردون قوات الأمن الإيرانية
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شاهد.. المحتجين في محافظة أردبيل يطاردون قوات الأمن الإيرانية

شاهد.. المحتجين في محافظة أردبيل يطاردون قوات الأمن الإيرانية

شاهد.. المحتجين في محافظة أردبيل يطاردون قوات الأمن الإيرانية
٠٣:١٤:٢٥ ص، السبت، ١١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو، قيام المحتجين الغاضبين في مدينة خلخال بمحافظة أردبيل شمالي إيران بمطاردة قوات الأمن التي فرت هاربة من أمامهم.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها «إيران إنترناشيونال»، تجمعات احتجاجية في مدينتي الأهواز وبوشهر في الجنوب والجنوب الغربي بإيران.

 

اليوم.. طلاب جامعة يزد يقاطعون جميع المحاضرات

فيما أعلن طلاب جامعة يزد، وسط إيران، في بيان لهم، أنهم سيقاطعون جميع المحاضرات، بدءًا من اليوم السبت، احتجاجًا على تصرفات سلطات الجامعة، ومنها التهديد، والإيقاف، والطرد، وخطف بعض طلاب جامعة يزد وجامعات أخرى في المحافظة.

خروج متظاهرين الليلة في منطقة جوادية

يأتي هذا مع خروج متظاهرين الليلة في منطقة جوادية بالعاصمة الإيرانية طهران. وردد المتظاهرون هتافات تطالب بإسقاط النظام.

وأشار ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي في تغريدة إلى الاجتماع الخاص لمجلس الأمن الدولي بشأن الانتفاضة الشعبية في إيران، قائلًا: «على الغرب أن يركز على الحوار مع الشعب الإيراني، وليس مع الظالمين».

«العفو الدولية» تعرب عن قلقها بسبب القتل

وفي الوقت نفسه، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بسبب القتل الذي تعرض له المواطنون في مدينة خاش بمحافظة بلوشستان، جنوب شرقي البلاد، بعد قطع الإنترنت والتقارير التي تتحدث عن إرسال مزيد من القوات الأمنية إلى المدينة.

اقرأ أيضًا:

«العفو الدولية»: قلق من سقوط مزيد من الضحايا بين المتظاهرين في إيران

الكلمات الدلالية:
احتجاجات إيران الأمن الإيراني طلاب الجامعات طهران محافظة أردبيل

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