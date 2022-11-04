تدشين انطلاق وحدة الدراجات النارية بالإدارة العامة لدوريات الأمن بمدينة الرياض

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دشنت المديرية العامة للأمن العام، انطلاق وحدة الدراجات النارية بالإدارة العامة لدوريات الأمن بمدينة الرياض، التي تهدف إلى سرعة مباشرة الحوادث الأمنية والوصول للمواقع والطرق المختلفة.

وأوضح معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أن التدشين يأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومتابعته ودعمه المستمر لمنظومة الأمن.

ولفت إلى أن وحدة الدراجات النارية ستسهم في جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار وتعزز حضور الدوريات الأمنية الميدانية على الطرق المزدحمة ومباشرة المهام اليومية بسرعة أعلى وتحقيق زمن استجابة أقل للبلاغات الأمنية الواردة من مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض.

يُذكر أنه تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشن مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي – عبر تقنية الاتصال المرئي – الأربعاء الماضي، ثلاثة مراكز لانطلاق دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة.

واشتملت المراكز، على مركز انطلاق دوريات أمن الطرق في طريق «عمق» بمنطقة مكة المكرمة، ومركزي الهضيب وستارة بمنطقة الرياض، بهدف رفع مستوى السلامة المرورية والأمنية في طرق المملكة.

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