السبت، ١١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
1.3 مليون مستخدم يُعلّقون حساباتهم على تويتر منذ استحواذ ماسك
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ماسك: سنمنع خطاب الكراهية من خلال العلامة الزرقاء المدفوعة (فيديو)

ماسك: سنمنع خطاب الكراهية من خلال العلامة الزرقاء المدفوعة (فيديو)

ماسك: سنمنع خطاب الكراهية من خلال العلامة الزرقاء المدفوعة (فيديو)
٠٢:٥١:١٠ ص، السبت، ١١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إن الإشراف على محتوى منصة تويتر لم يتغير، مضيفًا: “نريد حرية تعبير أوسع لكن بحدود”.

وأضاف “ماسك” الذي استحوذ رسميًا على شركة “تويتر”، أنه سيحاول منع خطاب الكراهية من خلال العلامة الزرقاء المدفوعة.

وبدأت الشركة – التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا – سلسلة من عمليات التسريح في كل أنحاء العالم وأعلنت إغلاقًا مؤقتًا لمكاتبها.

“ماسك” يقرر تسريح نصف موظفي تويتر

وفي وقت سابق قالت وكالة رويترز إن شركة تويتر ستبلغ الموظفين عبر البريد الإلكتروني، الجمعة، عما إذا كان قد تم تسريحهم، وتغلق مؤقتًا مكاتبها وتمنع دخول الموظفين، بعد أسبوع من عدم اليقين بشأن مستقبل الشركة في عهد المالك الجديد إيلون ماسك.

وقرر “ماسك” تسريح نحو 3700 موظف من تويتر، أي نحو نصف عدد العاملين بالشركة، بينما يسعى إلى خفض التكاليف وفرض قواعد عمل جديدة.

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إيلون ماسك تويتر شركة تويتر ماسك

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