شرطة منطقة الرياض تقبض على مواطن لتحرشه بامرأة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض أنها ألقت القبض على شخص قام بالتحرش بامرأة.

وأوضحت أنها تمكنت من القبض على مواطن، لتحرشه بامرأة، مؤكدة أنه جرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق.

ضبط 22 مخالفًا لنظام البيئة في هذه المناطق

وقبل ساعات، أعلنت الإدارة العامة لدوريات الأمن في مناطق مكة المكرمة والقصيم وتبوك وعسير والشرقية، أنها تمكنت من القبض على 22 مخالفاً لنظام البيئة، 9 مواطنين ومقيمَيْن من الجنسية اليمنية، و4 مقيمين من الجنسية السودانية، و6 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، ومقيم من الجنسية الأفغانية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 10 مركبات.

تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

وأكدت في بيان لها، أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص، لتتولى التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثَّ الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام «911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و«996» و«999» في بقية مناطق المملكة.