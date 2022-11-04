روسيا تُعبئ 318 ألف شخص وتُرسل 49 ألفًا منهم إلى الجبهات في أوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن تم تعبئة 318 ألف شخص ضمن التعبئة الجزئية، مؤكدًا أنه تم إرسال 49 ألفًا منهم إلى جبهات القتال في أوكرانيا.

بوتين: تدخل الغرب المباشر ألغى وجود أوكرانيا

وأكد بوتين، أن تدخل الغرب المباشر ألغى وجود أوكرانيا والصدام مع النازيين كان “حتميًا”، مشيرًا إلى أنه في الغرب، يتم قلب الأحداث التاريخية الرئيسة رأسًا على عقب، ويتم طمس الحقيقة.

وأوضح في تصريحات له اليوم، أن أوكرانيا سلكت الطريق الذي يسمح بالتدخل المباشر وغير المبرر للدول الغربية في شؤونها الداخلية.

بوتين: الصدام مع النازيين الجدد كان حتميًا

وأضاف أن الصدام مع النازيين الجدد كان حتميًا، وأنه قد بلغ أشده عندما أصبح الوضع قاتلاً بالنسبة لروسيا، مشيرًا إلى أن الغرب أدخل قيمًا زائفة في أوكرانيا، وأعاد برمجة عقول الملايين من الناس، وحاول إشعال الفتيل أملاً بانهيار روسيا.

وبين أن الأمر ليس سهلاً، وأنه من المرير أن المواجهة تدور في الواقع داخل صفوف شعب واحد كما حدث في عام 1917، وأن أوكرانيا تبدو وكأنها غير موجودة والغرب يرمي الأوكرانيين في الأتون مؤكدًا أن روسيا تتعامل مع الشعب الأوكراني باحترام.

وأشار على أن الغرب يحاول سحب البساط من تحت أقدام روسيا، لكن هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل، مؤكدًا أن رفاهية الدول الغربية المستعمرة مبنية إلى حد كبير على حساب بؤس ومعاناة إفريقيا.

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