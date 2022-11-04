شاهد.. هجوم المحتجين الغاضبين على مديرية خاش الإيرانية وإحراقها

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن تعرض مبنى قائمقامية مدينة خاش، بمحافظة سيستان-بلوشستان، جنوب شرقي البلاد، إلى هجوم من قبل المحتجين، وإضرام النار في سيارة للشرطة.

متظاهرو بلوشستان يقطعون الطرق

فيما قطع محتجون في مدينة راسك بمحافظة بلوشستان جنوب شرقي إيران الطريق الرئيسي الواصل بين مدينة «سرباز» ومدينة “تشابهار” الإستراتيجية.

الأمن يفتح النار نحو مسجد نور في سراوان

كما قامت قوات الأمن الإيرانية بفتح النار نحو مسجد نور في مدينة سراوان بمحافظة بلوشستان، وأطلقت الغاز المسيل للدموع نحو الموجودين في المكان.

مقتل متظاهرين برصاص الأمن الإيراني

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فقد أفادت وسائل إعلام محلية في بلوشستان، جنوب شرقي إيران، بأن عددًا من المتظاهرين قتلوا برصاص الأمن الإيراني في مدينة خاش التي تشهد مظاهرات حاشدة الآن.

إشعال النار في سيارة للقوات الأمنية الإيرانية

وأضرم المحتجون في مدينة خاش بمحافظة بلوشستان النار في سيارة للقوات الأمنية الإيرانية، أثناء احتجاجاتهم وهتافاتهم ضد الحرس الثوري والمرشد خامنئي، حيث سقطت أعداد من الجرحى بين المحتجين في خاش إثر إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي على المتظاهرين.

إدانة دولية لقمع احتجاجات الشعب الإيراني

يأتي هذا في الوقت الذي تضمن فيه البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، إدانة القمع العنيف لاحتجاجات الشعب الإيراني من قبل قوات أمن النظام في طهران.

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