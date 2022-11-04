ارتفاع أسعار النفط اليوم.. و«برنت» بـ 96 دولار

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قفزت أسعار النفط اليوم الجمعة بنسبة تقترب من 2 % مدفوعة بانخفاض طفيف في مؤشر الدولار وتصريحات غير مؤكدة بشأن “صفر كوفيد” في الصين وبيانات رسمية تعلن انخفاض المخزون الأمريكي من النفط الخام.

واستقرت قيمة العقود المؤجلة تسليم يناير للنفط برنت مباشر الآن قرب مستوى 97 دولاراً للبرميل، فيما استقرت أسعار النفط الخام تسليم ديسمبر أعلى مستوى 90 دولاراً للبرميل.

برميل النفط الخام يباع بـ 96 دولار

وحسب موقع «sa.investing» صعدت أسعار المزيج برنت اليوم، وسجلت أسعار النفط برنت اليوم للعقود الآجلة تسليم يناير 2023، ارتفاعا بمقدار 1.66 نقطة ومعدل تغير قدره 1.76% في الاتجاه الموجب ليتم التداول عند 96.33 دولار للبرميل الواحد، مقارنةً بسعر الإغلاق في الجلسة السابقة والبالغ 94.67 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن يصل سعر النفط برنت اليوم إلى أعلى مستوى له عند 97 دولاراً للبرميل، فيما يصل إلى أدنى مستوى له عند 94.19 دولار للبرميل.

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