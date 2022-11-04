الجمعة، ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
روسيا تُعبئ 318 ألف شخص وتُرسل 49 ألفًا منهم إلى الجبهات في أوكرانيا
حصاد الأسبوع الاقتصادي:ولي العهد يطلق «سير» والاستثمارات تصعد وأسعار الفائدة ترتفع
أيهما أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية الرجال أم النساء.. دراسة تكشف 3 عوامل حاسمة
ارتفاع أسعار النفط اليوم.. و«برنت» بـ 96 دولار
شاهد.. هجوم المحتجين الغاضبين على مديرية خاش الإيرانية وإحراقها
لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

الرئيسية

 /

فرص

 /

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
٠٤:٥٠:٤٤ م، الجمعة، ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادة البكالوريوس فأعلى؛ للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

1- المستفيدين الخبرة أخصائي الأب

* المؤهلات والخبرة:

– الحصول على شهادة البكالوريوس في مجال ذي صلة، مع من 4 إلى 6 سنوات من الخبرة.

2- أخصائي جودة خدمات المستفيدين.

* المؤهلات والخبرة:

– من 2 إلى 4 سنوات من الخبرة، مع الحصول على درجة البكالوريوس في مجال ، العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو التخصصات ذات الصلة.

3 – مستشار قانوني:

* المؤهلات والخبرة:

– يفضل القانون بشهادة مهنية ، مع توفر من 6 إلى 8 سنوات من الخبرة.

* نبذة عن الهيئة:

يذكر أن الهيئة تعمل وفق إطارٍ ، ويشكّل قاعدة لعمليات إدارة الموظفين، ولغة مشتركة لأعمالها، وتولي اهتمامًا خاصًا لاستقطاب الكفاءات التي تسهم في تحقيق توجهاتها الإستراتيجية، وإتمام العمل باحترافية ومهنية عالية،

* التقديم:

– للتقديم ومزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

الكلمات الدلالية:
المشتريات الحكومية حملة البكالوريوس هيئة المحتوى المحلي وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
قبول 7865 طالباً وطالبة بجامعة الأمير سطام بالخرج

قبول 7865 طالباً وطالبة بجامعة الأمير سطام بالخرج

٠١:٠٧ ص، الجمعة، ٢٩ يوليو ٢٠١٦
وظائف بنظام العقود في جامعة الملك فيصل

وظائف بنظام العقود في جامعة الملك فيصل

١١:٢٦ ص، الثلاثاء، ٠١ أبريل ٢٠١٤
الخدمة المدنية تدعو (1043) مواطنة لمطابقة بياناتهن

الخدمة المدنية تدعو (1043) مواطنة لمطابقة بياناتهن

١١:٥٤ ص، الثلاثاء، ٠٥ يونيو ٢٠١٢
غرفة مكة توفر ألف وظيفة للشباب

غرفة مكة توفر ألف وظيفة للشباب

٠٢:٤٧ م، الخميس، ١٤ نوفمبر ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *