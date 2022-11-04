لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادة البكالوريوس فأعلى؛ للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

1- المستفيدين الخبرة أخصائي الأب

* المؤهلات والخبرة:

– الحصول على شهادة البكالوريوس في مجال ذي صلة، مع من 4 إلى 6 سنوات من الخبرة.

2- أخصائي جودة خدمات المستفيدين.

* المؤهلات والخبرة:

– من 2 إلى 4 سنوات من الخبرة، مع الحصول على درجة البكالوريوس في مجال ، العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو التخصصات ذات الصلة.

3 – مستشار قانوني:

* المؤهلات والخبرة:

– يفضل القانون بشهادة مهنية ، مع توفر من 6 إلى 8 سنوات من الخبرة.

* نبذة عن الهيئة:

يذكر أن الهيئة تعمل وفق إطارٍ ، ويشكّل قاعدة لعمليات إدارة الموظفين، ولغة مشتركة لأعمالها، وتولي اهتمامًا خاصًا لاستقطاب الكفاءات التي تسهم في تحقيق توجهاتها الإستراتيجية، وإتمام العمل باحترافية ومهنية عالية،

* التقديم:

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