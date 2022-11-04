الجمعة، ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أيهما أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية الرجال أم النساء.. دراسة تكشف 3 عوامل حاسمة
ارتفاع أسعار النفط اليوم.. و«برنت» بـ 96 دولار
شاهد.. هجوم المحتجين الغاضبين على مديرية خاش الإيرانية وإحراقها
لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
أوكرانيا: إسقاط 9 مسيرات إيرانية الصنع قرب محطة زابوروجيا النووية
موظفو «تويتر» يستيقظون على رسالة مفاجئة من «ماسك»

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أيهما أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية الرجال أم النساء.. دراسة تكشف 3 عوامل حاسمة

أيهما أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية الرجال أم النساء.. دراسة تكشف 3 عوامل حاسمة

أيهما أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية الرجال أم النساء.. دراسة تكشف 3 عوامل حاسمة
٠٥:١٤:٢٣ م، الجمعة، ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة عالمية حديثة عن تشابه عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية إلى حد كبير بين الرجال والنساء على مستوى العالم، وكلا الجنسين يتشارك في معظم هذه العوامل.

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة لانست The Lancet وكشفت عن مجموعة من النتائج أبرزها كالتالي:

1- النساء كن أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالرجال خاصةً في الأعمار الأصغر.

2- كان النظام الغذائي أكثر ارتباطاً بمخاطر الأمراض القلبية الوعائية لدى النساء أكثر من الرجال.

3- عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية متماثلة لدى النساء والرجال.

من جهته، قال الدكتور خالد بن فايز الحبيب، استشاري أمراض وقسطرة القلب للكبار بمركز الملك فهد لأمراض وجراحة القلب كلية الطب جامعة الملك سعود ورئيس جمعية مكافحة أمراض القلب (نبضات) – إن هناك ندرة في المعطيات حول انتشار عوامل الاختطار وارتباطها بحدوث أمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء مقارنة بالرجال، وخاصةً من البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل حيث عبء الأمراض القلبية الوعائية هو الأكبر.

 

 

اقرأ أيض؟ا:

استشاري: السكتة الدماغية أخطر أسباب الشيخوخة والخرف

الكلمات الدلالية:
أمراض القلب أمراض القلب والأوعية الدموية الرجال السكتة الدماغية النساء

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. سقوط مركبة داخل حفرة في المجمعة

بالصور.. سقوط مركبة داخل حفرة في المجمعة

٠٧:٣٨ م، الأحد، ٠٦ مارس ٢٠١٦
مفاجأة.. ارتفاع الحرارة يؤدي للوفاة في هذه الحالة

مفاجأة.. ارتفاع الحرارة يؤدي للوفاة في هذه الحالة

٠١:٥٩ م، الأحد، ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢
شاهد.. إعصار مدمر يضرب ولاية تكساس الأمريكية ويتسبب في سقوط قتلى

شاهد.. إعصار مدمر يضرب ولاية تكساس الأمريكية ويتسبب في سقوط قتلى

١١:٣٩ ص، الأحد، ٢٧ ديسمبر ٢٠١٥
توقعات برياح نشطة وغبار يحجب الرؤية على «الشرقية».. غداً

توقعات برياح نشطة وغبار يحجب الرؤية على «الشرقية».. غداً

١١:٢٢ م، الأحد، ١٢ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *