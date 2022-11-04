أيهما أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية الرجال أم النساء.. دراسة تكشف 3 عوامل حاسمة

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كشفت دراسة عالمية حديثة عن تشابه عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية إلى حد كبير بين الرجال والنساء على مستوى العالم، وكلا الجنسين يتشارك في معظم هذه العوامل.

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة لانست The Lancet وكشفت عن مجموعة من النتائج أبرزها كالتالي:

1- النساء كن أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالرجال خاصةً في الأعمار الأصغر.

2- كان النظام الغذائي أكثر ارتباطاً بمخاطر الأمراض القلبية الوعائية لدى النساء أكثر من الرجال.

3- عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية متماثلة لدى النساء والرجال.

من جهته، قال الدكتور خالد بن فايز الحبيب، استشاري أمراض وقسطرة القلب للكبار بمركز الملك فهد لأمراض وجراحة القلب كلية الطب جامعة الملك سعود ورئيس جمعية مكافحة أمراض القلب (نبضات) – إن هناك ندرة في المعطيات حول انتشار عوامل الاختطار وارتباطها بحدوث أمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء مقارنة بالرجال، وخاصةً من البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل حيث عبء الأمراض القلبية الوعائية هو الأكبر.

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