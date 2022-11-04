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أوكرانيا: إسقاط 9 مسيرات إيرانية الصنع قرب محطة زابوروجيا النووية

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أوكرانيا: إسقاط 9 مسيرات إيرانية الصنع قرب محطة زابوروجيا النووية

أوكرانيا: إسقاط 9 مسيرات إيرانية الصنع قرب محطة زابوروجيا النووية

أوكرانيا: إسقاط 9 مسيرات إيرانية الصنع قرب محطة زابوروجيا النووية
٠٤:٢٨:٥٦ م، الجمعة، ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوات الأوكرانية، أنها أسقطت 9 مسيرات إيرانية الصنع قرب محطة زابوروجيا النووية وفي مقاطعة لفيف.

وأكد الجيش الأوكراني، أن قواته سيطرت على قرية مالايا سيديمينتشوخا شرق نهر إنغولتس في خيرسون.

استهداف ورش لتصنيع محركات الصواريخ

فيما كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن استهداف ورش لتصنيع محركات الصواريخ تابعة للقوات الأوكرانية في دنيبروبتروفسك، مؤكدة إحباط محاولات تقدم أوكرانية في خاركيف ولوجانسك.

القوات الأوكرانية أطلقت 30 صاروخًا

وأكد أن القوات الأوكرانية أطلقت 30 صاروخًا من منظومات «جراد»، على منطقة نيكيتوفسكي في مدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

 

الرئيس الصيني: لابد من حل أزمة أوكرانيا بالحوار

يأتي هذا في الوقت الذي ناقش فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ والمستشار الألماني أولاف شولتز الأزمة الأوكرانية في اجتماع عقد في بكين، مشيرًا إلى دعم جميع الجهود من أجل تسوية سلمية وإقامة اتصال مباشر لحلها، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، في أعقاب المحادثات.

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وطالب شي جين بينج، المجتمع الدولي أن يدعم بشكل مشترك جميع الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية سلميًا، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة العقلانية وضبط النفس، وإقامة اتصال مباشر في أقرب وقت ممكن وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا روسيا طائرات مسيرة إيرانية محطة زابوروجيا النووية.

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