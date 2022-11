موظفو «تويتر» يستيقظون على رسالة مفاجئة من «ماسك»

تواصل – فريق التحرير:

أصدر إيلون ماسك، مالك “تويتر” الجديد، قرارا بالاستغناء عن عدد كبير من موظفي المنصة التي استحوذ عليها لقاء صفقة بلغت 44 مليار دولار، والغريب أن قرار التسريح وصل للموظفين في الليل وأثناء نومهم.

وقالت “تويتر” في رسالة إنها ستُباشر “الجمعة العملية الصعبة لتقليص قوتنا العاملة ونحن ندرك أن هناك عددا من الأفراد الذين قدموا مساهمات ملحوظة في تويتر سيتأثرون، لكن للأسف هذا الإجراء ضروري .

وفي تطور مفاجئ، وصلت الرسائل الخاصة بشأن التسريح الذي سيبدأ الجمعة لموظفي في الولايات المتحدة الليلة الماضية، كما أكد مراسل “أن بي سي نيوز” في المدينة بين كولينز.

من جهتها، قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن موظفي “تويتر” في المملكة المتحدة يخشون أن يكونوا جزءا من عملية التسريح التي يتوقع أن تطال نصف القوة العاملة في “تويتر” البالغة 8 آلاف موظف.

وأضافت: موظفو موقع التدوين المصغر كانوا نائمين عندما جرى إلغاء وصولهم إلى تطبيق “سلاك” للتواصل الخاص بالأعمال وكذلك حساباتهم في “جيميل”، كما جرى تعطيل وصولهم إلى بيانات الحواسيب المحمولة “لاب توب” الخاصة بـ”تويتر”.

Employees in Twitter just got an email from their bosses saying layoffs are coming tomorrow.

Those who are staying will get a note tomorrow in their work email. Those who are let go will get an email sent to their personal address.

Slot machine-style layoffs.

— Ben Collins (@oneunderscore__) November 4, 2022