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موظفو «تويتر» يستيقظون على رسالة مفاجئة من «ماسك»

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موظفو «تويتر» يستيقظون على رسالة مفاجئة من «ماسك»

موظفو «تويتر» يستيقظون على رسالة مفاجئة من «ماسك»

موظفو «تويتر» يستيقظون على رسالة مفاجئة من «ماسك»
٠٤:٢٠:٣٤ م، الجمعة، ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر إيلون ماسك، مالك “تويتر” الجديد، قرارا بالاستغناء عن عدد كبير من موظفي المنصة التي استحوذ عليها لقاء صفقة بلغت 44 مليار دولار، والغريب أن قرار التسريح وصل للموظفين في الليل وأثناء نومهم.

وقالت “تويتر” في رسالة إنها ستُباشر “الجمعة العملية الصعبة لتقليص قوتنا العاملة ونحن ندرك أن هناك عددا من الأفراد الذين قدموا مساهمات ملحوظة في تويتر سيتأثرون، لكن للأسف هذا الإجراء ضروري .

رسائل التسريح وصلت للموظفين اليوم الجمعة 

وفي تطور مفاجئ، وصلت الرسائل الخاصة بشأن التسريح الذي سيبدأ الجمعة لموظفي في الولايات المتحدة الليلة الماضية، كما أكد مراسل “أن بي سي نيوز” في المدينة بين كولينز.

من جهتها، قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن موظفي “تويتر” في المملكة المتحدة يخشون أن يكونوا جزءا من عملية التسريح التي يتوقع أن تطال نصف القوة العاملة في “تويتر” البالغة 8 آلاف موظف.

وأضافت: موظفو موقع التدوين المصغر كانوا نائمين عندما جرى إلغاء وصولهم إلى تطبيق “سلاك” للتواصل الخاص بالأعمال وكذلك حساباتهم في “جيميل”، كما جرى تعطيل وصولهم إلى بيانات الحواسيب المحمولة “لاب توب” الخاصة بـ”تويتر”.

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