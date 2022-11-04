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صاروخ يخرج عن السيطرة في الصين فيسبب الرعب في إسبانيا

صاروخ يخرج عن السيطرة في الصين فيسبب الرعب في إسبانيا

صاروخ يخرج عن السيطرة في الصين فيسبب الرعب في إسبانيا
٠٣:٥١:٣٨ م، الجمعة، ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشفت صحيفة «ديلي ميل»، أن عدة مطارات في إسبانيا أغلقت أجواءها، في وقت مبكر من اليوم، وذلك إثر خروج صاروخ صيني عن السيطرة.

فرض قيود على كافة الرحلات الجوية

ونقلت «سكاي نيوز» عن المتحدث باسم وكالة الحماية المدنية في منطقة كاتالونيا، أنه في وقت مبكر من الجمعة، خضعت كافة الرحلات الجوية لقيود فيما بين الـ9 و38 دقيقة والعاشرة و18 دقيقة صباحًا، وذلك نظرًا للمخاطر المرتبطة بمرور جسم فضائي في أجواء إسبانيا.

 

اتخاذ إجراءات احترازية صارمة

وأوضح أن الرحلات من وإلى برشلونة وتاراغونا وإبيزا وروس، تم إخضاعها للهبوط، مؤكدًا أنه جرى اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي لأجل سلامة الملاحة على مدى أربعين دقيقة.

مطار مدريد
مطار مدريد

تأخير رحلة كانت متجهة إلى لندن

وأضاف أنه في منطقة مورسيا، جرى تأخير رحلة كانت متجهة إلى العاصمة البريطانية لندن بنحو ساعة، في حين بات الوضع يعود إلى حالته الطبيعية.

أكبر حطام يدخل الغلاف الجوي للأرض

وكانت الصين قد أطلقت الاثنين الماضي الصاروخ الثالث والأخير في إطار عملية تهم محطة فضاء أقيمت على ثلاث مراحل، فيما يجري تتبع حطام الصاروخ عن كثب من قبل هيئات أوروبية مختصة، لأن الأمر يتعلق بأكبر حطام يدخل الغلاف الجوي للأرض خلال السنوات الأخيرة.

ووفق مراقبين، فإن جسم الصاروخ الذي يزن 23 طنا، خرج في وقت لاحق عن السيطرة، فأضحى في طريقه للسقوط على الأرض، وقيل إن إسبانيا قد تكون إحدى الأماكن المحتملة للسقوط.

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الكلمات الدلالية:
أسبانيا الصين صاروخ صيني لندن مطارات إسبانيا منطقة كاتالونيا

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