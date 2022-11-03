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الأرصاد تتوقع تقلبات جوية على 4 مناطق.. سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة
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الأرصاد تتوقع تقلبات جوية على 4 مناطق.. سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة

الأرصاد تتوقع تقلبات جوية على 4 مناطق.. سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة

الأرصاد تتوقع تقلبات جوية على 4 مناطق.. سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة
٠٢:٥٨:٠٦ ص، الجمعة، ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على 4 مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية سحباً رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، على كل من الرياض والشرقية وعسير جازان.

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ومن المتوقع أن تستمر الحالة الجوية على الشرقية حتى الساعة 9 صباحا، وتستمر على جازان حتى الساعة الـ 10 صباحا.

بينما تستمر الحالة الجوية على الرياض حتى الساعة الـ 5 مساء، بينما تستمر على عسير حتى الساعة الـ 6 مساء، بمشيئة الله.

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الكلمات الدلالية:
أمطار الأرصاد الطقس رياح نشطة سحب رعدية

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