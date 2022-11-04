«الاستثمار»: تراجع معدل البطالة إلى 9.7% في الربع الثاني من 2022

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أكدت النشرة الشهرية التي أعلنتها وزارة الاستثمار، مساء أمس الخميس، لأداء أبرز المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية تراجع معدل البطالة للمواطنين، خلال الربع الثاني لعام 2022م إلى 9.7% مقارنةً بنحو 10.1% في الربع السابق.

ارتفاع الأنشطة النفطية

وانخفض معدل البطالة للمواطنين -الذكور والإناث- إلى 7.4 %و 3.19% على التوالي، خلال الفترة نفسها.

وأظهرت التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي “GDP Real” نمواً بنسبة 8.6% في الربع الثالث لعام 2022م على أساس سنوي.

وجاء النمو، نتيجة للتزايد الملحوظ في الأنشطة النفطية بنسبة 14.5% وارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.6% في حين سجّلت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً بنسبة 2.4%.

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الأدنى منذ 2001

ويعد ذلك أدنى معدل بطالة في المملكة منذ نهاية النصف الأول 2001 البالغ 8.3% “أي أنه الأقل خلال 21 عامًا”، كما أنه أقل من مستوياته قبل تفشي كورونا البالغة 11.8% في الربع الأول من 2020.

الاستثمارات الأجنبية الداخلية

وبلغت الاستثمارات الأجنبية مباشرة داخل المملكة نحو 7.85 مليار ريال (2.1 مليار دولار) خلال الربع الثاني 2022، مقابل 51.9 مليار ريال (13.8 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، متراجعة 85% نظرا لكون الفترة المقارنة إستثنائية بسبب صفقة لأرامكو بقيمة 12.4 مليار دولار.