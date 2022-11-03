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تبوك تتصدر أكثر مناطق المملكة استهلاكا للقهوة السوداء
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تبوك تتصدر أكثر مناطق المملكة استهلاكا للقهوة السوداء

تبوك تتصدر أكثر مناطق المملكة استهلاكا للقهوة السوداء

تبوك تتصدر أكثر مناطق المملكة استهلاكا للقهوة السوداء
٠٢:٥٣:٠٩ ص، الجمعة، ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تصدرت منطقة تبوك، أكثر المناطق استهلاكا للقهوة السوداء بـ26.8 %، وحلت مكة المكرمة ثانيًا بـ23.2 %، والقصيم ثالثا بـ21.4 %.

بينما  حلت الرياض رابعًا بـ21.2 %، وحائل خامسًا بـ19.0 %، والحدود الشمالية سادسًا بـ16.5 %.

فيما حلت جازان أقل المناطق استهلاكًا للقهوة السوداء بـ4.6 %، والجوف ثانيًا بـ6.5 %، ونجران ثالثا بـ9.5 %، وعسير رابعًا بـ10.8 %، والمدينة خامسًا بـ13.1 %، والشرقية سادسًا بـ13.8 %.

الذكور أكثر استهلاكا بـ 15.5%

وكشف تقرير جمعية شارك للأبحاث الصحية في المملكة، أن الذكور أكثر استهلاكا للقهوة السوداء، يوميا، بنسبة 15.5 %، وبلغت نسبة استهلاك الإناث 14.7 %، وتمثل الفئة الثلاثينية من 30-39 سنة أكثر الفئات استهلاكا للقهوة السوداء بـ20.3 %، حسب “الوطن”.

الفئة العمرية 

وحلت الفئة العمرية العشرينية من 20-29 سنة ثانيًا بـ18.1 %، والفئة الأربعينية من 40-49 سنة ثالثا بـ12.0 %، وفئة 18-19 سنة رابعًا بـ8.5 %، والفئة الخمسينية خامسًا بـ7.2 %، والفئة الستينية أقل الفئات استهلاكا بـ5.4 %.

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بينما استحوذ حملة الماجستير على النصيب الأكبر في استهلاك القهوة السوداء الأمريكية بـ19.7%، وحل حملة شهادة البكالوريوس ثانيًا بـ18.9 %، وحملة الدكتوراه ثالثا بـ16.9 %، وأصحاب الدبلوم رابعًا بـ13.7 %، والثانوية خامسًا بـ11.7 %، والابتدائية سادسًا بـ6.4 %، والمتوسطة سابعًا بـ6.3 %.

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