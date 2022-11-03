مواقيت الصلاة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مناطق المملكة ليوم الجمعة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 10 ربيع الآخر 1444 هجرية، الموافق 4 نوفمبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:31 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:17 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 10 ربيع الآخر 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:08
المدينة – 5:11
الرياض – 4:43
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:05
المدينة – 12:06
الرياض – 11:37
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:19
المدينة – 3:17
الرياض – 2:48
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:44
المدينة – 5:40
الرياض – 5:12
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:14
المدينة – 7:10
الرياض – 6:42