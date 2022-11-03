مواقيت الصلاة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مناطق المملكة ليوم الجمعة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 10 ربيع الآخر 1444 هجرية، الموافق 4 نوفمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:31 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:17 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 10 ربيع الآخر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:08

المدينة – 5:11

الرياض – 4:43

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:05

المدينة – 12:06

الرياض – 11:37

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:19

المدينة – 3:17

الرياض – 2:48

○ موعد أذان المغرب

مكة – 5:44

المدينة – 5:40

الرياض – 5:12

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:14

المدينة – 7:10

الرياض – 6:42