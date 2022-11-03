تزامنا مع عودة نتنياهو.. الاحتلال يهدم 200 منشأة فلسطينية في القدس

تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث باسم أهالي سلوان في القدس فخري أبو ذياب أن جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم هدم خلال العام الجاري ٢٠٠ منشأة فلسطينية في أحياء القدس، في إطار عمليات الاستهداف للوجود الفلسطيني.

لإقامة حزام استيطاني بحي الشيخ جراح

وفي مقابل ذلك صادق المحتل على بناء نحو 11 ألف وحدة استيطانية ضمن مخططات التهويد المستمرة للقدس، حسب “واس”:

وكشف ذياب في تصريح له عن مخطط استيطاني صادق عليه المحتل لإقامة حزام استيطاني في محيط حي الشيخ جراح في القدس؛ لإحاطة البلدة القديمة بالكتل الاستيطانية وعزلها عن محيطها وقطع التواصل الجغرافي مع الضفة الغربية، الأمر الذي يمنع إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.

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