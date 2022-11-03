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تزامنا مع عودة نتنياهو.. الاحتلال يهدم 200 منشأة فلسطينية في القدس

تزامنا مع عودة نتنياهو.. الاحتلال يهدم 200 منشأة فلسطينية في القدس

تزامنا مع عودة نتنياهو.. الاحتلال يهدم 200 منشأة فلسطينية في القدس
٠٢:٠٧:٢٩ ص، الجمعة، ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث باسم أهالي سلوان في القدس فخري أبو ذياب أن جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم هدم خلال العام الجاري ٢٠٠ منشأة فلسطينية في أحياء القدس، في إطار عمليات الاستهداف للوجود الفلسطيني.

لإقامة حزام استيطاني بحي الشيخ جراح

وفي مقابل ذلك صادق المحتل على بناء نحو 11 ألف وحدة استيطانية ضمن مخططات التهويد المستمرة للقدس، حسب “واس”:

وكشف ذياب في تصريح له عن مخطط استيطاني صادق عليه المحتل لإقامة حزام استيطاني في محيط حي الشيخ جراح في القدس؛ لإحاطة البلدة القديمة بالكتل الاستيطانية وعزلها عن محيطها وقطع التواصل الجغرافي مع الضفة الغربية، الأمر الذي يمنع إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.

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تزامنت تحركات جيش الاحتلال، مع الإعلان عن فوز بنيامين نتنياهو، مجددا، برئاسة حكومة الاحتلال، بعد فوز ائتلافه مع أحزاب يمينية متطرفة، على رأسها حزبا “الصهيونية المتدينة”، وحزب “القوة اليهودية” بزعامة إيتمار بن غفير.

الكلمات الدلالية:
الاحتلال الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية القدس المحتلة بنيامين نتنياهو جيش الاحتلال حي الشيخ جراح هدم منشآت فلسطينية

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