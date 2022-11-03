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حادث انقلاب مركبة جديد في اليمن بسبب تعنت مليشيا الحوثي

حادث انقلاب مركبة جديد في اليمن بسبب تعنت مليشيا الحوثي

حادث انقلاب مركبة جديد في اليمن بسبب تعنت مليشيا الحوثي
٠٢:٠٥:٢١ ص، الجمعة، ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عبر “تويتر”: “المزيد من الضحايا المدنيين والنساء والأطفال والأضرار المادية والخسائر في حوادث الانقلاب، حيث اضطر سائقو حافلات الركاب والشاحنات إلى استخدام طرق ثانوية وترابية، في ظل استمرار ميليشيات الحوثي حصار تعز وقطع الطرق الرئيسية التي تربطها بالمحافظات”.

جرائم ضد أهالي تعز

وتابع الإرياني : “مليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولة عن كل روح تحتضر، والخسائر المادية، والمعاناة التي يتكبدها شعب تعز، جراء الحصار الوحشي والظالم الذي دام ثماني سنوات، وتعطيلها لجميع الاتفاقات لإنهائه، بما في ذلك اتفاق السويد، والهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة”..

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دعوة لإدانة الحوثي دوليا

ووجه الإرياني دعوة للمجتمع الدولي، لإدانة ميليشيا الحوثي الانقلابية، وأورد: “أدعو المجتمع الدولي ومبعوثي الأمم المتحدة والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، إلى إدانة جرائم وانتهاكات مليشيات الحوثي بحق المدنيين الأبرياء، وممارسة ضغوط حقيقية على الميليشيات لإنهاء حصار تعز وإدراجها وقياداتها في قوائم الإرهاب الدولي”.

الكلمات الدلالية:
إدانة ميليشيا الحوثي ‏الأمم المتحدة اليمن معمر الإرياني ميليشيا الحوثي الإرهابية وزير الإعلام اليمني

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