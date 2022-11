حادث انقلاب مركبة جديد في اليمن بسبب تعنت مليشيا الحوثي

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عبر “تويتر”: “المزيد من الضحايا المدنيين والنساء والأطفال والأضرار المادية والخسائر في حوادث الانقلاب، حيث اضطر سائقو حافلات الركاب والشاحنات إلى استخدام طرق ثانوية وترابية، في ظل استمرار ميليشيات الحوثي حصار تعز وقطع الطرق الرئيسية التي تربطها بالمحافظات”.

وتابع الإرياني : “مليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولة عن كل روح تحتضر، والخسائر المادية، والمعاناة التي يتكبدها شعب تعز، جراء الحصار الوحشي والظالم الذي دام ثماني سنوات، وتعطيلها لجميع الاتفاقات لإنهائه، بما في ذلك اتفاق السويد، والهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة”..

ووجه الإرياني دعوة للمجتمع الدولي، لإدانة ميليشيا الحوثي الانقلابية، وأورد: “أدعو المجتمع الدولي ومبعوثي الأمم المتحدة والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، إلى إدانة جرائم وانتهاكات مليشيات الحوثي بحق المدنيين الأبرياء، وممارسة ضغوط حقيقية على الميليشيات لإنهاء حصار تعز وإدراجها وقياداتها في قوائم الإرهاب الدولي”.

1-More civilian casualties, women &children, & material damages &losses in overturning accidents, as drivers of passenger bus &truck were forced to use secondary &dirt roads, in light of Houthi militia’s continues Taiz siege & cutting off main roads connecting it w governorates. pic.twitter.com/wL5EreUmd5

