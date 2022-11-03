الجمعة، ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«أوامر بوتين ».. 3200 دولار للجنود المقاتلين في أوكرانيا
«الاستثمار»: تراجع معدل البطالة إلى 9.7% في الربع الثاني من 2022
الأرصاد تتوقع تقلبات جوية على 4 مناطق.. سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة
وظائف في 11 وزارة وهيئة وجهة حكومية.. التفاصيل ورابط التقديم
تبوك تتصدر أكثر مناطق المملكة استهلاكا للقهوة السوداء
مواقيت الصلاة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مناطق المملكة ليوم الجمعة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تويتر يعفي الحكومات من رسوم علامة التوثيق

تويتر يعفي الحكومات من رسوم علامة التوثيق

تويتر يعفي الحكومات من رسوم علامة التوثيق
٠٢:٢١:٣٦ ص، الجمعة، ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أشارت تقارير إلى احتمال السماح لحسابات حكومية بالحفاظ على علامة الحساب الموثوق بدون دفع الرسوم المقترحة، من قبل الملياردير الأمريكي، مالك شركة تويتر الجديد، إيلون ماسك، بمقدار 8 دولارات شهريا.

زيادة العبء على دافعي الضرائب

وذكرت مصادر أن العديد من الحكومات حول العالم تمتلك مئات الحسابات الموثقة عبر قطاعات مختلفة، ما يعني أن دفع مبالغ مالية للحفاظ على “العلامة الزرقاء” عبر “تويتر” سيزيد من المصروفات والأعباء على دافعي الضرائب، حسب “بلومبرج”.

اقرأ أيضا:

إيلون ماسك يبدأ «مذبحة تويتر» في هذا الموعد

حكومات أخرى مستبعدة

وأفادت التقارير بأن بعض الحكومات والأفراد في مناطق معينة حول العالم قد يتم استبعادهم من فكرة دفع مقابل مالي مقابل علامة التوثيق على “تويتر”، بسبب تعرضهم لعقوبات تمنع قبول الشركة للأموال منهم.

وأطلق إيلون ماسك، على نفسه لقب “مشغل الخط الساخن للشكاوى من تويتر”.

وأضاف ماسك هذا الوصف في قسم “السيرة الذاتية” بدلاً من “رئيس تويتر” على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعيو، وسط مطالبة العديد من المستخدمين بإلغاء حظر حساباتهم، وكذلك حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

الكلمات الدلالية:
إيلون ماسك الحسابات الحكومية على تويتر بلومبرج تويتر حسابات تويتر رسوم علامة التوثيق

مواد ذات صلة

المزيد
شركة أسترالية تعلن عن سيارة ذاتية الشحن

شركة أسترالية تعلن عن سيارة ذاتية الشحن

٠٦:٣٠ م، الأربعاء، ١٩ أغسطس ٢٠١٥
شاب يقتل أمه رمياً بالرصاص في تثليث

شاب يقتل أمه رمياً بالرصاص في تثليث

٠٢:١٣ م، الثلاثاء، ٢٣ ديسمبر ٢٠١٤
«فهد الطبية» تنصح الحجاج باستخدام الكمامات للحد من انتشار العدوى

«فهد الطبية» تنصح الحجاج باستخدام الكمامات للحد من انتشار العدوى

٠٦:٣٨ م، الأحد، ٢٠ أغسطس ٢٠١٧
خدمة اليوم.. 3 خطوات تُمكنك من إدارة مكاتب الخدمات خارج المملكة

خدمة اليوم.. 3 خطوات تُمكنك من إدارة مكاتب الخدمات خارج المملكة

٠٧:٤٧ ص، الأحد، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *