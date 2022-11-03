تويتر يعفي الحكومات من رسوم علامة التوثيق

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أشارت تقارير إلى احتمال السماح لحسابات حكومية بالحفاظ على علامة الحساب الموثوق بدون دفع الرسوم المقترحة، من قبل الملياردير الأمريكي، مالك شركة تويتر الجديد، إيلون ماسك، بمقدار 8 دولارات شهريا.

زيادة العبء على دافعي الضرائب

وذكرت مصادر أن العديد من الحكومات حول العالم تمتلك مئات الحسابات الموثقة عبر قطاعات مختلفة، ما يعني أن دفع مبالغ مالية للحفاظ على “العلامة الزرقاء” عبر “تويتر” سيزيد من المصروفات والأعباء على دافعي الضرائب، حسب “بلومبرج”.

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حكومات أخرى مستبعدة

وأفادت التقارير بأن بعض الحكومات والأفراد في مناطق معينة حول العالم قد يتم استبعادهم من فكرة دفع مقابل مالي مقابل علامة التوثيق على “تويتر”، بسبب تعرضهم لعقوبات تمنع قبول الشركة للأموال منهم.

وأطلق إيلون ماسك، على نفسه لقب “مشغل الخط الساخن للشكاوى من تويتر”.

وأضاف ماسك هذا الوصف في قسم “السيرة الذاتية” بدلاً من “رئيس تويتر” على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعيو، وسط مطالبة العديد من المستخدمين بإلغاء حظر حساباتهم، وكذلك حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.