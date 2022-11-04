حصاد الأسبوع الاقتصادي:ولي العهد يطلق «سير» والاستثمارات تصعد وأسعار الفائدة ترتفع

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أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظه الله – ، الخميس، إطلاق شركة “سير”، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة.

تسهم في جذب الاستثمارات

وقال سمو ولي العهد: “إن إطلاق شركة “سير” لا يهدف إلى بناء علامة تجارية للسيارات في المملكة فحسب؛ بل يدعم تمكين قطاعات استراتيجية متعددة تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

ومن المتوقع أن تجذب “سير” استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال لدعم الاقتصاد الوطني، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال ، مع توفيرها لـ 30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034.

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وقالت وزارة الاستثمار إن مؤشرات الأسعار والقطاع الخارجي شهدت تحسنًا في معدلات نموها منذ بداية العام 2022م،

أداء مؤشرات الأسعار

1- 3.1 % الرقم القياسي لأسعار المستهلك.

2- 4.6 ٪ الرقم القياسي لأسعار الجملة.

3- 1.5 ٪ الرقم القياسي لأسعار العمليات.

أداء مؤشرات القطاع الخارجي

1- متوسط أسعار خام برنت 21.0%.

2- متوسط إنتاج النفط 13.9%.

3- الصادرات غير النفطية 10.3%.

4- الصادرات النفطية 60.2%.

5- الواردات السلعية 20.0%.

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المملكة تخطط لجذب 32 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة

وتسعى المملكة لجذب 32 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في قطاع التعدين وإنتاج المعادن عبر 9 مشاريع مختلفة، مستفيدة من النمو المتوقع لإنتاج المعادن عالمياً بنحو 500% حتى عام 2050.

فيما شاركت أكثر من 50 من ممثلي الشركات السعودية والفنلندية بمختلف القطاعات الاقتصادية، في المنتدى السعودي الفنلندي، لبحث الاستدامة البيئية والمستويات العالية من الابتكار والتنويع الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي، حيث تشكل عوامل مهمه في جذب الاستثمار والشراكة التجارية.

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“ساما” وبنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي “ساما”، الأربعاء، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.5%.

ورفع البنك المركزي معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.00%

وأعلن كل من، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والمصرف المركزي في البحرين، وكذلك قطر، رفع أسعار الفائدة، تزامنا مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، إلى 4.00%

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الدولار يصعد

زاد الدولار 1.25%، عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي، مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.