استشاري يوضح طريقة علاج كحة الأطفال وأفضل أنواع العسل لتهدئة السعال

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أوضح د. موفق طيب أستاذ مشارك وعضو تدريس بكلية الطب بجامعة جدة، أفضل طريقة لعلاج كحة الأطفال وأفضل أنواع العسل لعلاج الكحة.

وقال د. موفق طيب، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن كحة الأطفال والعسل ووفقاً لبحث إيطالي حديث عام ٢٠٢١م ملخصه أن كحة الأطفال الحديثة التي ليس لها سبب يمكن علاجها بالتالي:

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١- مثبط كحة فيه مادة levodropropizine

٢- منتجات طبيعية: “كالعسل والجليسرول والأعشاب الأخرى الخاصة بالكحة”.

وردا على تساؤلات عن أفضل أنواع العسل لعلاج الكحة قال د. موفق طيب إن أفضل الأنواع هو عسل السدر الأصلي.

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