علامة في الأذن تدل على مرض خطير

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حذر استشاري طب الأسرة من أن شكل شحمة الأذن عند الشخص، قد يدل على إصابته بمرض خطير، كما تدل عليه أعراض أخرى، قد تبدو بسيطة.

أمراض القلب التاجية

وقال الدكتور أسعد العرفة، استشاري طب الأسرة، في تغريدة نشرها عبر حسابه على “تويتر”، إن التجاعيد المائلة على شحمة الأذني مكن أن تشير إلى أن الشخص معرض لخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والأوعية الدموية.

وأضاف: “تعرف هذه التجاعيد باسم «علامة فرانك» نسبة لساندر فرانك”.

علامات أخرى تدل على الإصابة

وأوضح العرفة أن من العلامات الأخرى التي قد تدل على الأصابة بأمراض القلب:

– البقع الدهنية الصفراء، التي تظهر على الجفون والمرفق

– رواسب الدهون في العين، على شكل قرص حول الجزء الخارجية من القزحية

– التهاب اللثة وتغير لون الشفايف للأزرق

– ظهور خطوط طولية حمراء أو زرقاء تحت أظافر اليدين أو القدمين.

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أحد مسببات أمراض القلب التاجية

قال البروفيسور يوري بيلينكوف، أخصائي أمراض القلب، عضو أكاديمية العلوم الروسية، في وقت سابق، إن سوء النوم يسبب أمراض القلب التاجية والأوعية الدموية.



وأضاف أن أهمية النوم لصحة القلب لا تقل عن النشاط البدني المنتظم والتغذية الصحية، وفق موقع “روسيا اليوم”.