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السديس يشيد بجهود مؤذني الحرمين الشريفين ويذكرهم بفضل شعيرة الأذان وسننه وآدابه
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السديس يشيد بجهود مؤذني الحرمين الشريفين ويذكرهم بفضل شعيرة الأذان وسننه وآدابه

السديس يشيد بجهود مؤذني الحرمين الشريفين ويذكرهم بفضل شعيرة الأذان وسننه وآدابه

السديس يشيد بجهود مؤذني الحرمين الشريفين ويذكرهم بفضل شعيرة الأذان وسننه وآدابه
٠٢:٥٤:٥٠ ص، الثلاثاء، ٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجهود المؤذنين بالحرمين الشريفين.

وأكد الشيخ السديس بأن جهود المؤذنين مشهودة فلهم فضل من الله وبشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه مسلم.

يذكر أن الشيخ السديس، التقى بمؤذن المسجد النبوي فضيلة الشيخ عمر بن نبيل سنبل بالمسجد الحرام وقدم لمعاليه شكره على مايقوم به في خدمة المؤذنين بالحرمين الشريفين.

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الكلمات الدلالية:
الحرمين الشريفين الشيخ السديس المؤذن مؤذني المسجد الحرام

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