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مفتي جبل لبنان: عون أغرق البلاد في الفشل ولا يمكن أن يستمر

مفتي جبل لبنان: عون أغرق البلاد في الفشل ولا يمكن أن يستمر

مفتي جبل لبنان: عون أغرق البلاد في الفشل ولا يمكن أن يستمر
٠٢:٥٣:١٩ ص، الثلاثاء، ٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو، إن الرئيس ميشال عون فشل فشلا ذريعا في إدارة البلاد، وتسبب في سقوط لبنان، لذلك ليس من حق الفاشل أن يستمر”.

مصدر معاناة اللبنانيين

أورد المفتي: “لقد كان يفترض به الاستقالة لينقذ لبنان مما وصل إليه، ولكن وللأسف كان فشله ومعه صهره جبران باسيل، الطامح للوصول إلى رئاسة الجمهورية مصدر معاناة اللبنانيين، حتى بتنا وكأننا في نظام عائلي وراثي، وهذا غير مقبول إطلاقا”.

دعوة لنواب لبنان

ودعا مفتي الجبل اللبناني، أعضاء مجلس النواب في لبنان، أن يختاروا المرشح المثقف وصاحب التاريخ الوطني والإنساني، ونظيف الكف، حسب قوله.

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مؤسسات الدولة مهترئة

وحذر«عون»، الذي شهدت رئاسته انهيارًا ماليًا كارثيًا في لبنان وانفجار مرفأ بيروت، في وقت سابق، من أن مؤسسات الدولة مهترئة لأنّ القيّمين عليها خائفون من عصا تهدّدهم، مشيرًا إلى أن لبنان شهد أكبر جريمة مالية ارتكبت في العالم، وأنه لا يعلم لماذا لم يتم إقرار قانون الكابيتول كونترول.

وفي رسالة إلى البرلمان، اتهم عون، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعرقلة تشكيل حكومة جديدة، مطالبًا البرلمان اللبناني إلى اتخاذ قرار مناسب لإنقاذ لبنان من المخاطر.

الكلمات الدلالية:
بيروت رئيس لبنان لبنان مفتي جبل لبنان ميشال عون

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