هواوي تكشف تفاصيل هاتفها الاقتصادي Nova Y61

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كشفت شركة هواوي الصينية للتكنولوجيا، تفاصيل هاتفها الجديد Huawei nova Y61 ويمثل الهاتف أحدث إضافة في تشكيلة nova الاقتصادية من هواوي.

مواصفات Huawei nova Y61

يوفر الهاتف Huawei nova Y61 شاشة من النوع IPS LCD مقاس 6.52 بوصة بدقة HD + ومعدل تحديث قياسي يبلغ 60 هرتز.

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كاميرا Nova Y61

يأتي الهاتف Nova Y61 بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة F1.8 إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل ووحدة عمق.

إمكانات Huawei nova Y61

زود الهاتف Huawei nova Y61 بمجموعة شرائح ثمانية الأنوية، ويأتي بخيارين من الذاكرة العشوائية (رام) 4 و6 جيجابايت، بينما يأتي بذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت.

يتم تغطية جانب البرنامج بواسطة EMUI 12، بينما تتميز بطارية 5000 مللي أمبير بشحن سريع 22.5 وات عبر USB-C.

يتوافق سنه فقط مع LTE ويدعم معيار اتصال Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4) القديم، وفقا لموقع gsmarena.

يأتي Huawei nova Y61 بألوان Sapphire Blue وMint Green وMidnight Black، ولم تكشف الشركة عن سعر الهاتف.