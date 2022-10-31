الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
هواوي تكشف تفاصيل هاتفها الاقتصادي Nova Y61
استشاري: كبار السن أكثر عرضة لانخفاض الحرارة بسبب الطقس البارد
إغلاق عشرات المتاجر في ألمانيا بسبب الأزمة الاقتصادية
مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة.. اليوم الثلاثاء
اليمن يقدم طلبا رسميا للحكومة اللبنانية بشأن مليشيا الحوثي
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان لولا دا سيلفا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل

الرئيسية

 /

تقنية

 /

هواوي تكشف تفاصيل هاتفها الاقتصادي Nova Y61

هواوي تكشف تفاصيل هاتفها الاقتصادي Nova Y61

هواوي تكشف تفاصيل هاتفها الاقتصادي Nova Y61
٠٢:٣٩:٠٧ ص، الثلاثاء، ٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة هواوي الصينية للتكنولوجيا، تفاصيل هاتفها الجديد  Huawei nova Y61 ويمثل الهاتف أحدث إضافة في تشكيلة nova الاقتصادية من هواوي.

مواصفات Huawei nova Y61

يوفر الهاتف Huawei nova Y61 شاشة من النوع IPS LCD مقاس 6.52 بوصة بدقة HD + ومعدل تحديث قياسي يبلغ 60 هرتز.

اقرأ أيضا:

هواوي تطلق الجهاز اللوحي Huawei Matepad C5e

كاميرا Nova Y61

يأتي الهاتف Nova Y61 بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة F1.8 إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل ووحدة عمق.

إمكانات Huawei nova Y61

زود الهاتف Huawei nova Y61  بمجموعة شرائح ثمانية الأنوية، ويأتي بخيارين من الذاكرة العشوائية (رام) 4 و6 جيجابايت، بينما يأتي بذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت.

يتم تغطية جانب البرنامج بواسطة EMUI 12، بينما تتميز بطارية 5000 مللي أمبير بشحن سريع 22.5 وات عبر USB-C.

يتوافق سنه فقط مع LTE ويدعم معيار اتصال Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4) القديم، وفقا لموقع gsmarena.

يأتي Huawei nova Y61 بألوان Sapphire Blue وMint Green وMidnight Black، ولم تكشف الشركة عن سعر الهاتف.

الكلمات الدلالية:
Huawei nova Y61 شركة هواوي هاتف جديد من هواوي هاتف هواوي

مواد ذات صلة

المزيد
بعد تكرر انفجارها..سامسونج تستبدل هواتف «نوت 7» بأجهزة جديدة مجاناً

بعد تكرر انفجارها..سامسونج تستبدل هواتف «نوت 7» بأجهزة جديدة مجاناً

٠٦:٥٨ م، السبت، ٠٣ سبتمبر ٢٠١٦
«جاك».. جهاز صغير يُحوِّل جميع السماعات لتقنية لاسلكية

«جاك».. جهاز صغير يُحوِّل جميع السماعات لتقنية لاسلكية

١٠:٣٠ م، السبت، ١١ فبراير ٢٠١٧
باحثون كوريون يطورون رقاقة مرنة تحول أي سطح إلى منطقة لمسية

باحثون كوريون يطورون رقاقة مرنة تحول أي سطح إلى منطقة لمسية

١١:٥٦ ص، الثلاثاء، ١٦ ديسمبر ٢٠١٤
خطوات سهلة لحجب الإعلانات المزعجة والمسيئة على هواتف آيفون وأندرويد (فيديو)

خطوات سهلة لحجب الإعلانات المزعجة والمسيئة على هواتف آيفون وأندرويد (فيديو)

١٢:٢١ ص، الخميس، ١٣ أغسطس ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *