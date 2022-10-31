استشاري: كبار السن أكثر عرضة لانخفاض الحرارة بسبب الطقس البارد

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أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، أن كبار السن أكثر عرضة لانخفاض الحرارة في الأجواء الباردة.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة، أو الخرف وفقدان الذاكرة، كذلك الذين يتناولون أدوية متعددة، هم أكثر عرضة لانخفاض حرارة الجسم بسبب الطقس البارد”.

وفي وقت سابق، توقعت دراسة حديثة أن النوم لفترات طويلة وفي توقيت مبكر، يمكن أن يزيد خطر الإصابة بالخرف خاصة لكبار السن.

وأوضحت الدراسة أن ساعات النوم الطويلة والتوقيت المبكر للنوم، قد يزيدان من خطر الإصابة بالخرف، وفق موقع “سكاي نيوز”.

تلك الدراسة أجريت على أشخاص من مناطق ريفية في الصين، تتراوح أعمارهم بين 60 و74 عامًا، ووجدت أن الخرف يظهر بنسبة عالية أكثر في الأرياف مقارنة بالمناطق الحضرية.

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