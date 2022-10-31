الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
استشاري: كبار السن أكثر عرضة لانخفاض الحرارة بسبب الطقس البارد
إغلاق عشرات المتاجر في ألمانيا بسبب الأزمة الاقتصادية
مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة.. اليوم الثلاثاء
اليمن يقدم طلبا رسميا للحكومة اللبنانية بشأن مليشيا الحوثي
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان لولا دا سيلفا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل
وداعاً للأرق.. علاج جديد يقاوم الكوابيس ويساعد على النوم

الرئيسية

 /

صحة

 /

استشاري: كبار السن أكثر عرضة لانخفاض الحرارة بسبب الطقس البارد

استشاري: كبار السن أكثر عرضة لانخفاض الحرارة بسبب الطقس البارد

استشاري: كبار السن أكثر عرضة لانخفاض الحرارة بسبب الطقس البارد
٠٢:٣٢:٥٤ ص، الثلاثاء، ٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، أن كبار السن أكثر عرضة لانخفاض الحرارة في الأجواء الباردة.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة، أو الخرف وفقدان الذاكرة، كذلك الذين يتناولون أدوية متعددة، هم أكثر عرضة لانخفاض حرارة الجسم بسبب الطقس البارد”.

وفي وقت سابق، توقعت دراسة حديثة أن النوم لفترات طويلة وفي توقيت مبكر، يمكن أن يزيد خطر الإصابة بالخرف خاصة لكبار السن.

وأوضحت الدراسة أن ساعات النوم الطويلة والتوقيت المبكر للنوم، قد يزيدان من خطر الإصابة بالخرف، وفق موقع “سكاي نيوز”.

تلك الدراسة أجريت على أشخاص من مناطق ريفية في الصين، تتراوح أعمارهم بين 60 و74 عامًا، ووجدت أن الخرف يظهر بنسبة عالية أكثر في الأرياف مقارنة بالمناطق الحضرية.

اقرأ أيضًا:

12 وسيلة للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالخرف

الكلمات الدلالية:
البرود الشتاء الطقس البارد كبار السن

مواد ذات صلة

المزيد
وكالة الأدوية الأوربية تدافع عن لقاح «أسترازينيكا».. فوائده تفوق آثاره الجانبية

وكالة الأدوية الأوربية تدافع عن لقاح «أسترازينيكا».. فوائده تفوق آثاره الجانبية

٠٨:٣٣ م، الأربعاء، ٠٧ أبريل ٢٠٢١
تعرف على وصفة «الزبادي والرمان» للقضاء على «الحموضة»

تعرف على وصفة «الزبادي والرمان» للقضاء على «الحموضة»

١١:٥٤ م، الأربعاء، ٠٤ يناير ٢٠١٧
BBC: تناول لحم الخفافيش وراء انتشار إيبولا بأفريقيا

BBC: تناول لحم الخفافيش وراء انتشار إيبولا بأفريقيا

٠٧:٠٠ م، الأحد، ١٩ أكتوبر ٢٠١٤
هذه أسباب الإصابة بـ «الصدفية» فاحذرها

هذه أسباب الإصابة بـ «الصدفية» فاحذرها

٠٧:٢٠ م، الأربعاء، ٢٤ يناير ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *