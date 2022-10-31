مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة.. اليوم الثلاثاء

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 7 ربيع الآخر 1444 هجرية، الموافق 1 نوفمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:29 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:19 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 7 ربيع الآخر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:07

المدينة – 5:10

الرياض – 4:42

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:05

المدينة – 12:06

الرياض – 11:37

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:20

المدينة – 3:18

الرياض – 2:50

○ موعد أذان المغرب

مكة – 5:45

المدينة – 5:42

الرياض – 5:14

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:15

المدينة – 7:12

الرياض – 6:44