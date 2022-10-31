إغلاق عشرات المتاجر في ألمانيا بسبب الأزمة الاقتصادية

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أعلنت سلسلة متاجر “جاليريا كارشتات كاوفهوف” الألمانية، التي تعتبر آخر مجموعة متاجر كبيرة في ألمانيا، إغلاق أكثر من 40 متجرا من متاجرها الـ131 المتبقية.

محاولات تخطي الأزمة

وقال رئيس الشركة رئيس الشركة ميجويل مولنباخ في حديث مع صحفي إن شركته مضطرة إلى تقليل شبكة فروعها “بمقدار الثلث على الأقل” من أجل إنقاذها.

وأشار إلى أنه من غير الممكن تفادي شطب وظائف لظروف تتعلق بالتشغيل، حسب “الاقتصادية”.

وأضاف أن الشركة مضطرة إلى التخلي عن تلك الفروع “التي لم يعد من الممكن تشغيلها بشكل مربح في المستقبل المنظور” بسبب ضعف الاستهلاك والتضخم وتكاليف الطاقة.

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17 ألف موظف

يذكر أن سلسلة المتاجر العملاقة التي يعمل لديها 17 ألف شخص، لا يزال لها فروع في 97 مدينة ألمانية.

كانت الشركة سعت إبان إغلاق كورونا الأول في أبريل 2020 إلى الحصول على إنقاذ في إطار إجراء وقائي، واستمر إجراء الإفلاس آنذاك حتى نهاية سبتمبر من ذلك العام.