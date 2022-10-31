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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان لولا دا سيلفا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل
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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان لولا دا سيلفا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان لولا دا سيلفا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان لولا دا سيلفا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل
٠١:١٩:١٦ ص، الثلاثاء، ٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد لولا دا سيلفا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البرازيل الاتحادية.
وقال الملك المفدى: ” بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البرازيل الاتحادية، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار ” .

كما بعث أيضا بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة السيد لولا دا سيلفا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البرازيل الاتحادية.
وقال سمو ولي العهد: ” بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البرازيل الاتحادية، يسرني أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والرقي” .

الكلمات الدلالية:
الانتخابات الرئاسية البرازيل خادم الحرمين لولا دا سيلفا ولي العهد

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