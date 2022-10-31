اليمن يقدم طلبا رسميا للحكومة اللبنانية بشأن مليشيا الحوثي

تواصل – فريق التحرير:

وجه وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مذكرة رسمية إلى زياد المكاري، وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية.

تبث أنشطة دعائية

وقال الإرياني، عبر “تويتر”، إن الطلب: “بشأن طلب إغلاق قناتي المسيرة والساحات، التابعتان لجماعة تم تصنيفها رسميا “تنظيم ارهابي” وتبثان أنشطة عدائية ضد بلادنا، انطلاقا من الأراضي اللبنانية”.

وأضاف: “أشرت في الرسالة لمعالي الوزير أن الحكومة اليمنية سبق وأن قامت بمخاطبة حكومة لبنان في سنوات سابقة، بشأن بث قنوات تتبع مليشيا إرهابية انقلابية متمردة على الدولة في الجمهورية اليمنية، من الأراضي اللبنانية، وهذا يخالف القوانين الدولية وميثاق جامعة الدول العربية”.

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تحرض وتنشر أفكارا متطرفة

وأوضح الإرياني أنه أكد، عبر المذكرة أن قناة “المسيرة” تمارس التحريض، وتنشر الأفكار الإرهابية المتطرفة والطائفية، وتهدد بتفكيك النسيج الاجتماعي، وتبث الكراهية، وتضر بالعلاقات العربية، وتنتهك سيادة اليمن لصالح أجندة معادية للدولة والحكومة والشعب اليمني، وكذلك قناة “الساحات” وتعمل القناتان دون تراخيص قانونية.



أطراف لبنانية تتدخل

واستطرد الإرياني عبر “تويتر”: “عبرت عن بالغ الأسف أن يتجاوز هذا الأمر إلى تدريب العاملين في هذه الوسائل قناتي “المسيرة” و”الساحات”، وما يُعرف بـ«الإعلام الحربي» من خلال إخضاعهم لدورات تدريبية من قبل أطراف لبنانية تقدم الدعم لمليشيا الحوثي الارهابية لاستمرار الانقلاب وتأجيج الحرب والامعان في قتل اليمنيين”.

اتخاذ الإجراءات اللازمة

وأكد الإرياني، خلال المذكرة، أن استمرار عمل هذه القنوات من داخل الأراضي اللبنانية أمر يدعو للأسف،ولا ينسجم مع القوانين والمواثيق والاتفاقات،والعلاقة بين بلدينا.

وطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لغلقها ومنعها من العمل في لبنان وعدم التعامل معها، بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين والأمة العربية.