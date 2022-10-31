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وداعاً للأرق.. علاج جديد يقاوم الكوابيس ويساعد على النوم
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وداعاً للأرق.. علاج جديد يقاوم الكوابيس ويساعد على النوم

وداعاً للأرق.. علاج جديد يقاوم الكوابيس ويساعد على النوم

وداعاً للأرق.. علاج جديد يقاوم الكوابيس ويساعد على النوم
٠١:١٧:٣٨ ص، الثلاثاء، ٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توصلت دراسة جديدة أجريت في جامعة جنيف، إلى أن مفتاح منع الكوابيس هو تشغيل أصوات معينة في آذاننا من خلال عصابة رأس لاسلكية.

وخلال التجارب، تم تشغيل أصوات معينة أثناء النوم والتي ساعدت، في تقليل مخاطر الأحلام الصادمة والمرعبة لمن يعانون من الكوابيس المزمنة.

كما تم ربط الأصوات التي يتم سماعها، بأفكار إيجابية من النهار عندما كان المرضى مستيقظين.

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ووفقا للدراسة، وبعد تلقي هذا العلاج الجديد، انخفضت كوابيس المرضى بشكل ملحوظ وزادت أحلامهم الإيجابية بمرور الوقت. وفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأوضح مؤلف الدراسة ويدعى لامبروس بيروجامفروس من مختبر النوم في مستشفيات جامعة جنيف، إن هنالك علاقة وثيقة بين أنواع العواطف التي نمر بها في الأحلام ورفاهيتنا العاطفية. وبناء على هذه الملاحظة، تم إجراء التجارب.

ويؤكد الباحثون، أن هذه الطريقة في العلاج، تحتاج إلى تجربتها على نطاقات أكبر ومع مجموعات سكانية مختلفة لمعرفة مدى نجاحها.

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الكلمات الدلالية:
الأرق الكوابس النوم النوم ليلا علاج الأرق

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