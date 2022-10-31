وظائف شاغرة لدى شركة التعدين العربية «معادن» بعد تخصصات

تواصل – فريق التحرير:

تعلن شركة التعدين العربية “معادن”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادات الدبلوم فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

اقرأ أيضا:

وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الطائف.. 12 شرطاً للتقديم

المسميات الوظيفية:

محاسب رئيسي ، FA. مهندس ميكانيكي أول. مهندس مشروع أول. رئيس قسم خدمة المجتمع. مهندس معماري. رئيس قسم صيانة المرافق. مهندس خدمات. متخصص، تمكين مكان العمل. مهندس رئيسي/غرفة فنية. مدير فئة خدمات التشغيل والصيانة. وغيرها …

طريقة التقديم:

أوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

وظائف شاغرة بـ«إدارة خدمات البيئة العالمية»