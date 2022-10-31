تفاصيل مثيرة عن خطف رئيسة مجلس النواب الأمريكي.. ماذا قال منفذ العملية؟

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قال ديفيد ديبابي، منفذ اقتحام منزل نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، للشرطة، إنه أراد احتجاز بيلوسي كـ”رهينة.. وكسر ركبتيها”.

ضرب زوجها بـ”مطرقة”

واعتدى ديبابي، على بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الذي كان نائما في غرفة نوم الزوجين في سان فرنسيسكو في وقت مبكر من صباح الجمعة الماضي، بحسب إفادة فيدرالية قدمت للمحكمة، الإثنين، كما أفادت “الرياض”.

ووجه ممثلو الادعاء الفيدرالي اتهامين لديبابي، وذلك بعد أيام من إعلان الشرطة أنه اقتحم منزل بيلوسي وضرب زوج الزعيمة الديمقراطية البالغ من العمر 82 عاما، بمطرقة على رأسه.

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إجراء جراحة عاجلة

ونقل زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى المستشفى جراء الاعتداء على منزله، وأحريت له جراحة عاجلة.

وأصدر مكتب بيلوسي بيانًا قال فيه: إن المعتدي اقتحم المنزل صباحًا”، وان الشرطة ألقت القبض عليه وتحقق في دوافعه، مضيفًا أن بيلوسي لم تكن موجودة في المنزل.

تهمة واحدة

ويواجه مقتحم منزل بيلوسي تهمة واحدة تتعلق بمحاولة خطف مسؤول أميركي بسبب قيامه بواجباته الرسمية.

ومن المقرر أن تعلن بروك جنكنز، ممثلة الادعاء العام في سان فرنسيسكو، عن الاتهامات الجنائية الموجهة من الولاية لديبابي