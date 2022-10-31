الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
اليمن يقدم طلبا رسميا للحكومة اللبنانية بشأن مليشيا الحوثي
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان لولا دا سيلفا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل
وداعاً للأرق.. علاج جديد يقاوم الكوابيس ويساعد على النوم
تفاصيل مثيرة عن خطف رئيسة مجلس النواب الأمريكي.. ماذا قال منفذ العملية؟
وظائف شاغرة لدى شركة التعدين العربية «معادن» بعد تخصصات
«الاستئناف» الكويتية تؤيد حكم الإعدام على «سوداني» ارتكب جريمة مروعة

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

تفاصيل مثيرة عن خطف رئيسة مجلس النواب الأمريكي.. ماذا قال منفذ العملية؟

تفاصيل مثيرة عن خطف رئيسة مجلس النواب الأمريكي.. ماذا قال منفذ العملية؟

تفاصيل مثيرة عن خطف رئيسة مجلس النواب الأمريكي.. ماذا قال منفذ العملية؟
٠١:١٥:٥٧ ص، الثلاثاء، ٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال ديفيد ديبابي، منفذ اقتحام منزل نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، للشرطة، إنه أراد احتجاز بيلوسي كـ”رهينة.. وكسر ركبتيها”.

ضرب زوجها بـ”مطرقة”

واعتدى ديبابي، على بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الذي كان نائما في غرفة نوم الزوجين في سان فرنسيسكو في وقت مبكر من صباح الجمعة الماضي، بحسب إفادة فيدرالية قدمت للمحكمة، الإثنين، كما أفادت “الرياض”.

ووجه ممثلو الادعاء الفيدرالي اتهامين لديبابي، وذلك بعد أيام من إعلان الشرطة أنه اقتحم منزل بيلوسي وضرب زوج الزعيمة الديمقراطية البالغ من العمر 82 عاما، بمطرقة على رأسه.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من نانسي بيلوسي على اقتحام منزلها والاعتداء على زوجها

إجراء جراحة عاجلة

ونقل زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى المستشفى جراء الاعتداء على منزله، وأحريت له جراحة عاجلة.

وأصدر مكتب بيلوسي بيانًا قال فيه: إن المعتدي اقتحم المنزل صباحًا”، وان الشرطة ألقت القبض عليه وتحقق في دوافعه، مضيفًا أن بيلوسي لم تكن موجودة في المنزل.

تهمة واحدة 

ويواجه مقتحم منزل بيلوسي تهمة واحدة تتعلق بمحاولة خطف مسؤول أميركي بسبب قيامه بواجباته الرسمية.

ومن المقرر أن تعلن بروك جنكنز، ممثلة الادعاء العام في سان فرنسيسكو، عن الاتهامات الجنائية الموجهة من الولاية لديبابي

الكلمات الدلالية:
اقتحام منزل نانسي بيلوسي بول بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

مواد ذات صلة

المزيد
أحد أبرز المدافعين عن الأقصى.. وفاة الداعية الكويتي أحمد القطان

أحد أبرز المدافعين عن الأقصى.. وفاة الداعية الكويتي أحمد القطان

٠٦:١٣ م، الأثنين، ٢٣ مايو ٢٠٢٢
«مدني الشرقية»: لا صحة لتوجه فرقة مساعدة إلى الكويت

«مدني الشرقية»: لا صحة لتوجه فرقة مساعدة إلى الكويت

٠١:٠٩ ص، السبت، ١٠ نوفمبر ٢٠١٨
بادر بهذا الأمر قبل «الموت فجأة».. لن ينفعك ورثتك (فيديو)

بادر بهذا الأمر قبل «الموت فجأة».. لن ينفعك ورثتك (فيديو)

١٠:٤٨ م، الأثنين، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
هيئة النقل تحدد موعد بدء تطبيق «وثيقة النقل الإلكترونية» والفئات المستهدفة ومزاياها

هيئة النقل تحدد موعد بدء تطبيق «وثيقة النقل الإلكترونية» والفئات المستهدفة ومزاياها

٠٧:٤٧ م، الثلاثاء، ١٩ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *