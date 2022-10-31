6 فوائد للادخار على الأسرة والمجتمع.. أهمها الثالثة
تواصل – فريق التحرير:
أكد مجلس شؤون الأسرة أهمية الادخار في حياة الفرد وبالنسب للأسرة وللمجتمع بصفة عام.
وقال مجلس شؤون الأسرة، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن الادخار يعني اختيار الأسرة لحياة كريمة في المستقبل”.
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أهم فوائد الادخار:
وأوضح المجلس أن من أهم فوائد الادخار ما يلي:
1- الاستثمار وتنمية الأصول المالية للأسرة
2- الحرية المالية لفترة أطول بدون ضغوطات
3- الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار
4- الحصول على رافد مادي بعد التقاعد
5- وجود محفظة مالية عند وقوع الأزمات
6- إنعاش الموارد الاقتصادية من حالة الركود
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الادخار، اختيار الأسرة لحياة كريمة في المستقبل. #اليوم_العالمي_للادخار #مجلس_شؤون_الأسرة pic.twitter.com/KOhrMotn7D
— مجلس شؤون الأسرة (@FAC_SA) October 31, 2022