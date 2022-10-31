6 فوائد للادخار على الأسرة والمجتمع.. أهمها الثالثة

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أكد مجلس شؤون الأسرة أهمية الادخار في حياة الفرد وبالنسب للأسرة وللمجتمع بصفة عام.

وقال مجلس شؤون الأسرة، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن الادخار يعني اختيار الأسرة لحياة كريمة في المستقبل”.

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أهم فوائد الادخار:

وأوضح المجلس أن من أهم فوائد الادخار ما يلي:

1- الاستثمار وتنمية الأصول المالية للأسرة

2- الحرية المالية لفترة أطول بدون ضغوطات

3- الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار

4- الحصول على رافد مادي بعد التقاعد

5- وجود محفظة مالية عند وقوع الأزمات

6- إنعاش الموارد الاقتصادية من حالة الركود

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