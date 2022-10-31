ماسك يحل مجلس إدارة تويتر.. ويدير الشركة منفردا

تواصل – فريق التحرير:

قرر رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، المالك الجديد لشركة تويتر، صاحبة المنصة الأشهر للتغريدات، حل مجلس إدارة الشركة.

ماسك ينفرد بإدارة تويتر

ذكرت صحيفة ذا هيل، أن شركة تويتر أبلغت لجنة الأوراق المالية والبورصات، أن الملياردير إيلون ماسك، اتخذ قرار بحل مجلس إدارة الشركة، وأصبح المدير الوحيد لها.

اقرأ أيضا:

هل يُودع أصحاب العلامة الزرقاء «تويتر» أم يستجيبون لشروط «ماسك»؟

ماسك يبدأ تسريح موظفي تويتر

نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مصادر مطلعة أن “إيلون ماسك خطط لبدء تسريح موظفي “تويتر” في وقت مبكر من يوم السبت، وطلب بعض المديرين شطب قوائم الموظفين”.

وكتبت الصحيفة أن “تسريح العمال على تويتر سيستمر حتى الأول من نوفمبر، وهو التاريخ الذي كان من المفترض أن يتلقى فيه الموظفون منحا للأسهم كجزء من تعويضاتهم”، مشيرة إلى أن هذا سيسمح لماسك بتجنب التكاليف الإضافية.

وكان إيلون ماسك، صدم الجميع بأول قرار له داخل الشركة، حيث فصل الموظفة التي حظرت حساب الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب.