بوتين: هجماتنا ضد البنية التحتية في أوكرانيا ردا للهجوم على أسطولنا

تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إن” هجماتنا اليوم على البنية التحتية في أوكرانيا هي رد على الهجوم على أسطولنا”.

تهديد السفن الروسية

وصرح الرئيس الروسي بأن: “موسكو تعلق ولا تنهي مشاركتها في اتفاق “البحر الأسود” لتصدير الحبوب الأوكرانية”.

وتابع بوتين: “الهجوم على البنية التحتية الأوكرانية كان في جزء منه ردا على الهجوم الأوكراني على الأسطول الروسي”.

واعتبر بوتين أن القوات الأوكرانية تهدد السفن الروسية والمدنية ويجب تأمينها.

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تفتيش السفن في البحر الأسود

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو لن تسمح بمرور السفن عبر البحر الأسود دون أن يتم تفتيشها.

وأكد المسؤول الروسي، أن موسكو ستتخذ إجراءاتها الخاصة لمراقبة السفن التي سمح مركز التنسيق بإخراجها دون موافقة موسكو.