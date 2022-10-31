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وظائف شاغرة بـ«إدارة خدمات البيئة العالمية»
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وظائف شاغرة بـ«إدارة خدمات البيئة العالمية»

وظائف شاغرة بـ«إدارة خدمات البيئة العالمية»

وظائف شاغرة بـ«إدارة خدمات البيئة العالمية»
١١:٥٩:٢٩ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة إدارة خدمات البيئة العالمية “GEMS” . مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في عدة مدن؛ واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

المسمى الوظيفي:

محاسب

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في المحاسبة. « إجادة اللغة الإنجليزية الكاملة.

– خريج حديث

« مهارات التفوق

– الفهم السليم لمبادئ وممارسات المحاسبة والتقارير المالية

– القدرة على العمل تحت الضغط والوفاء بالمواعيد النهائية الضيقة

– مهارات ممتازة في كتابة التقارير والاتصال

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المؤهلات والخبرات:

– خبرة من 5 إلى 10 سنوات مطلوبة ، بحد أدنى سنتين في مجال الصحة والسلامة والأمن والبيئة / الجودة / التدقيق التشغيلي للمصانع / المصانع

– مطلوب درجة البكالوريوس في الهندسة (أو ما شابه) ، أو مؤهل قانوني « يفضل خبرة سابقة في إدارة النفايات ، أو قطاع النفط / الغاز.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة ان التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، من خلال الرابط التالي: ( هنا ).

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