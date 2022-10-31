وظائف شاغرة بـ«إدارة خدمات البيئة العالمية»
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أعلنت شركة إدارة خدمات البيئة العالمية “GEMS” . مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في عدة مدن؛ واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
المسمى الوظيفي:
محاسب
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في المحاسبة. « إجادة اللغة الإنجليزية الكاملة.
– خريج حديث
« مهارات التفوق
– الفهم السليم لمبادئ وممارسات المحاسبة والتقارير المالية
– القدرة على العمل تحت الضغط والوفاء بالمواعيد النهائية الضيقة
– مهارات ممتازة في كتابة التقارير والاتصال
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المؤهلات والخبرات:
– خبرة من 5 إلى 10 سنوات مطلوبة ، بحد أدنى سنتين في مجال الصحة والسلامة والأمن والبيئة / الجودة / التدقيق التشغيلي للمصانع / المصانع
– مطلوب درجة البكالوريوس في الهندسة (أو ما شابه) ، أو مؤهل قانوني « يفضل خبرة سابقة في إدارة النفايات ، أو قطاع النفط / الغاز.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة ان التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، من خلال الرابط التالي: ( هنا ).