فضحتهم الكاميرات.. جنود روس مخمورون يعتدون على بعضهم داخل ثكنة عسكرية (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو مسرب قيام بعض من الجنود الروس “المخمورين” وهم يدخلون في شجار ضخم ويضربون بعضهم البعض.

كما وثق الفيديو الذي تم تداوله تبادل الجنود للكمات داخل ثكنات التدريب قبل نشرهم في ساحات القتال في أوكرانيا، وينتهي الأمر ببعضهم فاقدًا للوعي.

على الفور تدخلت استخبارات الجيش والشرطة العسكرية الروسية وسحبوا الجنود الفاقدين للوعي، وهم من لواء الحرس 74 بنادق آلية، على طول الشارع وبعيدًا عن المشاجرة الدموية.

ونقلت وسائل الإعلام عن رجل كان يصور المشاجرة من مبنى يطل على الفوضى: “إنهم يضربون بعضهم البعض بشدة حقًا، البعض يحتاج إلى مساعدة، هؤلاء الرجال من المخابرات، إنهم يسقطون الجنود إنهم يأخذون بعضهم بعيدًا”.