الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. هدم مساجد في الهند
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بالفيديو.. هدم مساجد في الهند

بالفيديو.. هدم مساجد في الهند

بالفيديو.. هدم مساجد في الهند
١١:٣٤:٥١ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول، قيام السلطات الهندية بهدم مسجد في أحد المناطق، وبدأت الجرافات عملها وسط تأمين عناصر الشرطة الهندية.

هدم 300 مسجد في الهند

وذكرت وسائل إعلام، وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نية الحكومة الهندية، التي يقودها حزب متطرف ومتعصب ضد المسلمين، بهدم 300 مسجد، في أنحاء متفرقة من الهند.

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دعوى بإقامة معبد مكان مسجد

وأقام محامون هندوس، دعوى قضائية، يزعمون فيها بأحقيتهم في هدم مسجد، وتحويله إلى معبد هندوسي، بدعوى أنه كان كذلك من قبل.

فيما ذكرت صحيفة “ذي أوبذرفر” أن السلطات الهندية تستهدف آلاف المساجد، سعيا إلى هدمها، ومنع المسلمين من ممارسة شعائرهم.

مسلمون ينقذون غرقى الجسر

يأتي هذا في الوقت الذي قام فيه مسلمان في الهند، هما توفيق بهاي، وحسين باثان، بعمل بطولي، حيث قاما بإنقاذ 50 شخصا عن طريق السباحة، عندما سقط الجسر المعلق يوم أمس في ولاية غوجارات الهندية.

وتفاعلت الصحافة الهندية مع الواقعة، ونقلت تصريحات المواطنين المسلمين، بأنهم يتمنون انتهاء العنصرية والعصبية بين أبناء الوطن الواحد.

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