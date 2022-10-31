دولة أوروبية تعلن الاستنفار وزيادة قواتها العسكرية.. ماذا يحدث ؟

تواصل- فريق التحرير:

أكد رئيس الوزراء النرويجي، جوناس جار ستور، أنه بداية من يوم غد الثلاثاء 1 نوفمبر، سيزيد الجيش النرويجي من مستوى استعداد القوات المسلحة وإعلان حالة الاستنفار، وذلك على خلفية الصراع في أوكرانيا.

واضاف رئيس الوزراء الترويجي، مساء اليوم الاثنين: “إن أهم مهمة للقوات المسلحة هي الحفاظ على السلام وضمان الأمن ومنع النزاعات.

اقرأ أيضاً:

أوكرانيا: إسقاط ٤٤ صاروخ كروز استهدفت البنية التحتية للبلاد

وتابع “لحل هذه المهمة وتحقيق هذا الهدف يجب أن نكيف أنشطتنا مع الوضع الموجودين فيه”.

وأشار إلى أن “الحرب في أوكرانيا تجبر كل دول الناتو على توخي مزيد من اليقظة. يجب علينا زيادة (مستوى) الاستعداد في بلدنا”، حسب قوله.

اقرأ أيضاً:

شاهد .. لحظة قصف طائرة روسية في أوكرانيا